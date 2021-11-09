أخبار عاجلة

أشرف قاسم ينتقد أداء المنتخب أمام الجابون -
يحيى الكومي يعلن مفاجأة لجماهير الإسماعيلي بشأن حضور مباراة الزمالك -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة -
الحجاب والعلاقات الرضائية والمثلية.. دراسة ترصد آراء مغاربة وناشطون يفسرون -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3) -
أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون" -
سميحة أيوب: في ناس بتتكلم عن الحرية وتنتقد بقلة أدب (فيديو) -
69 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
مسرور بارزاني: ندعم كافة المفاوضات السلمية لحل مشاكل المنطقة -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«بلع مسمار» .. تفاصيل أصعب مشهد في حياة الراحل أحمد خليل ()

Print
«بلع مسمار» .. تفاصيل أصعب مشهد في حياة الراحل أحمد خليل (فيديو) «بلع مسمار» .. تفاصيل أصعب مشهد في حياة الراحل أحمد خليل ()

لاقتراحات اماكن الخروج

رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، الفنان الكبير أحمد خليل، عن عمر ناهز الـ80 عاماً متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

في آخر لقاء تلفزيوني في برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، كشف الفنان أحمد خليل عن أصعب مشهد في مسيرته الفنية، والذي تمثل في «ابتلاع مسمار».

وقال أحمد خليل خلال اللقاء: «أنا بلعت مسمارًا صغيرًا خلال أدائي شخصية صانع الأحذية في مسلسل حديثت الصباح والمساء، كنت باضع مسمامير صغيرة في فمي مثلما يفعل صناع الأحذية، وكملنا التصوير رغم ابتلاعي المسمار».

مسلسل «حديث الصباح والمساء» من إنتاج 2001، وهو سيناريو وحوار محسن زايد، ومن إخراج أحمد صقر، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، ومن بطولة ليلى علوي، أحمد خليل، أحمد ماهر، سوسن بدر، نيللي كريم، توفيق عبدالحميد، خالد النبوي، علا غانم، عبلة كامل، عمرو واكد، موناليزا، محمد نجاتي، أحمد زاهر، سلوى خطاب، وجمع كبير من النجوم، المسلسل موسيقى عمار الشريعي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سميحة أيوب: في ناس بتتكلم عن الحرية وتنتقد بقلة أدب (فيديو)

سميحة أيوب: في ناس بتتكلم عن الحرية وتنتقد بقلة أدب (فيديو)

طارق قنديل: الأهلي أفضل ثان نادي في العالم .. فيديو

طارق قنديل: الأهلي أفضل ثان نادي في العالم .. فيديو

بالفيديو.. "مرور الرياض": إغلاق جزئي لطريقَيْ "الأمير محمد بن سلمان" و"الأمير تركي"

بالفيديو.. "مرور الرياض": إغلاق جزئي لطريقَيْ "الأمير محمد بن سلمان" و"الأمير تركي"

هدف علي معلول في مرمى زامبيا .. فيديو

هدف علي معلول في مرمى زامبيا .. فيديو