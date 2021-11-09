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رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، الفنان الكبير أحمد خليل، عن عمر ناهز الـ80 عاماً متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

في آخر لقاء تلفزيوني في برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، كشف الفنان أحمد خليل عن أصعب مشهد في مسيرته الفنية، والذي تمثل في «ابتلاع مسمار».

وقال أحمد خليل خلال اللقاء: «أنا بلعت مسمارًا صغيرًا خلال أدائي شخصية صانع الأحذية في مسلسل حديثت الصباح والمساء، كنت باضع مسمامير صغيرة في فمي مثلما يفعل صناع الأحذية، وكملنا التصوير رغم ابتلاعي المسمار».

مسلسل «حديث الصباح والمساء» من إنتاج 2001، وهو سيناريو وحوار محسن زايد، ومن إخراج أحمد صقر، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، ومن بطولة ليلى علوي، أحمد خليل، أحمد ماهر، سوسن بدر، نيللي كريم، توفيق عبدالحميد، خالد النبوي، علا غانم، عبلة كامل، عمرو واكد، موناليزا، محمد نجاتي، أحمد زاهر، سلوى خطاب، وجمع كبير من النجوم، المسلسل موسيقى عمار الشريعي.