«وفيات وشائعات واستغاثة».. ماذا يبحث المصريون على « جوجل » اليوم ؟

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تصدرت عدد كبير من مواضيع الفن والإعلام اهتمامات المصريين خلال اليوم من محرك البحث الأشهر في العالم « جوجل » ففي 10 عمليات بحث احتلت 7 فنية منها أهم ما جاء في الأخبار الفنية، سواء على الساحة أو المواقع المصرية الخاصة بالفن.
1- وفاة الفنان أحمد خليل
وكانت أكثر عمليات البحث احتلت عملية بحث وفاة الفنان الراحل أحمد خليل صباح اليوم عن عمر يناهز 80 عامًا متأثر بإصابته بفيروس كورونا .
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2458008
2- أحمد عبدالعزيز
شائعات انتشرت عن استبعاد الدكتور أشرف زكي من منصبه كنقيب للمهن التمثيلية وتعيين الفنان أحمد عبدالعزيز بدلا منه.
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2457895
3 – أزمة منة فضالي
استغاثت الفنانة منة فضالي بنقابة المهن التمثيلية ورئيسها د. أشرف زكي وإيهاب فهمي، بسبب تعرضها للتهديد من جانب منتج عراقي، هي وأسرة فيلمها الجديد .
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2457429
4 – أزمة مبروك عطية
تعليق مبروك عطية على واقعة أثارها مقطع مصور تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مشاجرة بينه وبين أحد مريدي المساجد.
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2457521
5 – عمرو أديب
هجوم الإعلامي عمرو أديب الصفحة الرسمية لنادي الأهلي عبر فيسبوك ، لتهنئة اللاعب السابق للنادي محمد أبوتريكة بعيد ميلاده.
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2457881
6 – منه عرفة و محمود المهدي
كشف محمود المهدي أسباب انفصاله عن زوجته الفنانة الشابة منة عرفة ، وذلك بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2457065
7 حسن شاكوش
علق مطرب المهرجانات حسن شاكوش على قرار نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بإيقافه وسحب ترخيص غنائه نهائيًا.
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2457924