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«وفيات وشائعات واستغاثة».. ماذا يبحث المصريون على « جوجل » اليوم ؟

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«وفيات وشائعات واستغاثة».. ماذا يبحث المصريون على « جوجل » اليوم ؟ «وفيات وشائعات واستغاثة».. ماذا يبحث المصريون على « جوجل » اليوم ؟

لاقتراحات اماكن الخروج

تصدرت عدد كبير من مواضيع الفن والإعلام اهتمامات المصريين خلال اليوم من محرك البحث الأشهر في العالم « جوجل » ففي 10 عمليات بحث احتلت 7 فنية منها أهم ما جاء في الأخبار الفنية، سواء على الساحة أو المواقع المصرية الخاصة بالفن.

1- وفاة الفنان أحمد خليل

وكانت أكثر عمليات البحث احتلت عملية بحث وفاة الفنان الراحل أحمد خليل صباح اليوم عن عمر يناهز 80 عامًا متأثر بإصابته بفيروس كورونا .

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2458008

الفنان الكبير أحمد خليل

2- أحمد عبدالعزيز

شائعات انتشرت عن استبعاد الدكتور أشرف زكي من منصبه كنقيب للمهن التمثيلية وتعيين الفنان أحمد عبدالعزيز بدلا منه.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2457895

المصري اليوم تحاور«أحمد عبدالعزيز» - صورة أرشيفية

3 – أزمة منة فضالي

استغاثت الفنانة منة فضالي بنقابة المهن التمثيلية ورئيسها د. أشرف زكي وإيهاب فهمي، بسبب تعرضها للتهديد من جانب منتج عراقي، هي وأسرة فيلمها الجديد .

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2457429

صورة جديدة للفنانة منة فضالي - صورة أرشيفية

4 – أزمة مبروك عطية

تعليق مبروك عطية على واقعة أثارها مقطع مصور تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مشاجرة بينه وبين أحد مريدي المساجد.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2457521

مبروك عطية - صورة أرشيفية

5 – عمرو أديب

هجوم الإعلامي عمرو أديب الصفحة الرسمية لنادي الأهلي عبر فيسبوك ، لتهنئة اللاعب السابق للنادي محمد أبوتريكة بعيد ميلاده.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2457881

عمرو أديب - صورة أرشيفية

6 – منه عرفة و محمود المهدي

كشف محمود المهدي أسباب انفصاله عن زوجته الفنانة الشابة منة عرفة ، وذلك بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2457065

أبرز إطلالات منة عرفة الجمالية بعد انفصالها

7 حسن شاكوش

علق مطرب المهرجانات حسن شاكوش على قرار نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بإيقافه وسحب ترخيص غنائه نهائيًا.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2457924

الفنان هاني شاكر والمطرب الشعبي حسن شاكوش - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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