ضبط 4 مقيمين ارتكبوا جرائم سطو على محال تجارية
دشنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية منتصف الشهر الماضي الطريق الدائري بالأحساء بطول 103 كم، الذي يشمل تنفيذ 11 تقاطعا، و 26 جسراً، مما...
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، ألحق الضرر...
أعلنت الكلية التقنية للبنات بالرياض فتح باب القبول والتسجيل في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس المسائي، للفصل التدريبي الثاني من...
وافق مجلس الوزراء اليوم على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل...
أعلنت مكافحة المخدرات عن إحباط محاولات لتهريب (1.080) طن من مادة الحشيش المخدر، و(269512) قرص إمفيتامين مخدر، و(69.3) طن من مادة القات...
انخفض معدل طلبات التنفيذ المتعلقة بشيكات بدون رصيد الواردة إلى محاكم التنفيذ بنسبة 70% منذ مطلع العام 2018م وحتى العام الجاري...
دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية المستفيدين لتصنيف منشآتهم في القطاعات الخاضعة للتصنيف بهدف تطوير حجم الأعمال عبر منصة...
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ والهيئة العليا للأمن الصناعي اليوم إجراء تحديثات على متطلبات الأمن والسلامة للمنشآت...