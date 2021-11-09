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ضبط 4 مقيمين ارتكبوا جرائم سطو على محال تجارية

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أطول خط دائري بالسعودية يحيط بالأحساء

دشنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية منتصف الشهر الماضي الطريق الدائري بالأحساء بطول 103 كم، الذي يشمل تنفيذ 11 تقاطعا، و 26 جسراً، مما...

8254f54b91.jpg الرياض : الوطن
6854f63e06.jpg04 ربيع الثاني 1443 هـ

القبض على مقيم أحرق 100 خلية نحل يملكها مواطن

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، ألحق الضرر...

icon-byline.pngجيزان: الوطن
icon-clock.png04 ربيع الثاني 1443 هـ

فتح باب القبول في الكلية التقنية للبنات بالرياض

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالرياض فتح باب القبول والتسجيل في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس المسائي، للفصل التدريبي الثاني من...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png04 ربيع الثاني 1443 هـ

تأشيرات الدخول للعمال مشروطة بامتلاك عقود موثقة

وافق مجلس الوزراء اليوم على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل...

icon-byline.pngنيوم: واس
icon-clock.png04 ربيع الثاني 1443 هـ

إحباط تهريب 1080 كيلوجراما من الحشيش في 4 مناطق

أعلنت مكافحة المخدرات عن إحباط محاولات لتهريب (1.080) طن من مادة الحشيش المخدر، و(269512) قرص إمفيتامين مخدر، و(69.3) طن من مادة القات...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png04 ربيع الثاني 1443 هـ

انخفاض قضايا الشيكات بدون رصيد بنسبة 70%

انخفض معدل طلبات التنفيذ المتعلقة بشيكات بدون رصيد الواردة إلى محاكم التنفيذ بنسبة 70% منذ مطلع العام 2018م وحتى العام الجاري...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png04 ربيع الثاني 1443 هـ

تحديث الأنشطة العقارية في نظام التصنيف

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية المستفيدين لتصنيف منشآتهم في القطاعات الخاضعة للتصنيف بهدف تطوير حجم الأعمال عبر منصة...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png04 ربيع الثاني 1443 هـ

تحديث متطلبات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية في القطاع العسكري

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ والهيئة العليا للأمن الصناعي اليوم إجراء تحديثات على متطلبات الأمن والسلامة للمنشآت...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png04 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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