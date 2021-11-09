أخبار عاجلة

أشرف قاسم ينتقد أداء المنتخب أمام الجابون -
يحيى الكومي يعلن مفاجأة لجماهير الإسماعيلي بشأن حضور مباراة الزمالك -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة -
الحجاب والعلاقات الرضائية والمثلية.. دراسة ترصد آراء مغاربة وناشطون يفسرون -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3) -
أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون" -
سميحة أيوب: في ناس بتتكلم عن الحرية وتنتقد بقلة أدب (فيديو) -
69 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
مسرور بارزاني: ندعم كافة المفاوضات السلمية لحل مشاكل المنطقة -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بسبب حملات تطعيم "كورونا".. العالم يواجه نقصًا بمقدار مليارَيْ حقنة في 2022

Print
بسبب حملات تطعيم "كورونا".. العالم يواجه نقصًا بمقدار مليارَيْ حقنة في 2022 بسبب حملات تطعيم "كورونا".. العالم يواجه نقصًا بمقدار مليارَيْ حقنة في 2022
"هيدمان" دعت إلى مواكبة الإنتاج لعمليات التحصين

بسبب حملات تطعيم

حذَّرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء من احتمال حدوث نقص في المحاقن الطبية، يصل إلى مليارَيْ حقنة في عام 2022؛ وهو ما يهدد بإبطاء جهود اللقاح على مستوى العالم إذا لم يتحسن إنتاجها.

وأوضحت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية ليزا هيدمان أن هذا النقص ناتج من حملات التحصين ضد "كوفيد-19"؛ إذ ازداد استخدام المحاقن أكثر بمليارات عن المعتاد في كل أنحاء العالم، وهو أمر يؤثر سلبًا على الإمدادات العالمية، وفقًا لـ"فرانس 24".

ولفت إلى أنه مع زيادة الإمدادات باللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" فإنه يجب مواكبة الإمداد بالمحاقن.

وأعطيت أكثر من 7.25 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 على مستوى العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3)

التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3)

أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون"

أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون"

التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3)

التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3)

"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة

"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة