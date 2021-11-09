«وداع الكتروني» للفنانين والحضور للأهل والأصدقاء.. مشاهد من جنازة أحمد خليل انهيار اسرته (صور)

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أثار غياب الحضور من الوسط الفني، وفاة الفنان أحمد خليل، صباح اليوم، تساؤلات عدد كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت جنازته التي شيعت منذ قليل تختصر على حضور عائلته وعدد كبير من اصدقائه واصدقاء شقيقه مدحت خليل، اذ اختصر الفنانين التفاعل على عزائه من خلال صفحاتهم الإليكترونية .

وكشفت الجنازة عن حضور عدد قليل من نجوم الوسط الفني، وكان أبرز الحضور الفنان شريف سلامة، والفنان الشاب حازم إيهاب الذي شاركه أخر أعماله بمسلسل «الا أنا..حكايتي مع الزمان»، حيث شهدت جنازة الفنان الراحل أحمد خليل، انهيار عدد كبير اسرته في وداعه الأخير.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد خليل، مشاركته في مسلسل «إلا أنا- حكايتي مع الزمان»، إلى جوار الفنانة ميرفت أمين، أشرف زكي، أحمد والي، عصام السقا، ياسمين رحمي، وحازم إيهاب، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

جنازة الفنان الكبير أحمد خليل

جنازة الفنان الكبير أحمد خليل

تشييع جثمان الفنان أحمد خليل من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد

تشييع جثمان الفنان أحمد خليل من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد

تشييع جثمان الفنان أحمد خليل من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد

تشييع جثمان الفنان أحمد خليل من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد

تشييع جثمان الفنان أحمد خليل من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد

أحمد خليل صاحب الشخصيات المميزة في الدراما والسينما والإذاعة والمسرح، من مواليد 15 يناير 1941، والذي لقبه كثير من المخرجين بـ«جوكر» التمثيل لتميزه بأداء أدوار الشر والخير والشخصيات المؤثرة.

ولد أحمد خليل بمدينة بلقاس القريبة من المنصورة، كان يهوى التمثيل منذ صغره لكن والده رفض أن يسلك طريق التمثيل لأنه يريده أن يصبح مهندسا، ولكن بعد أن تخرج في الثانوية العامة أصر على دخول معهد السينما ليوافق والده على دخوله المجال الفني بشرط أن يدخل قسم الإخراج، ولكنه دخل من دون علم والده قسم التمثيل لأنه كان يعشق التمثيل ولم يعلم والده بذلك إلا بعد أن أحرز المركز الأول في قسم التمثيل، فاقتنع بعد ذلك والده بموهبة ابنه الكبيرة ليوافق على إكمال مشواره في التمثيل، وقد تخرج في معهد السينما سنة 1965.

التحق أحمد خليل بعدها بمسرح الجيب، ومن مسرحياته «خادم سيدين» و«ياسين وبهية»، «حب تحت الحراسة».

في السبعينيات، سافر إلى الخليج، حيث بدأت موجة كبيرة من الإنتاج التلفزيوني مما أدي إلى ابتعاده عن العمل في السينما المصرية، إلا أنه شارك في أعمال متميزة منها «سليمان الحلبي» بدور «الجنرال الفرنسي كليبر» ومن إخراج عباس أرناؤوط وتأليف محفوظ عبدالرحمن، ثم عاد بكل قوة إلى التمثيل في التليفزيون المصري في أعمال تلفزيونية مثل «يموت الزمار»، «حديث الصباح والمساء»، «زمن عماد الدين».

استطاع بحضوره التليفزيوني المكثف أن يؤدي كافة الشخصيات، وتميز بدور «عطا المراكيبي» أمام ليلى علوي في مسلسل «حديث الصباح والمساء» الذي عرض عام 2001، وبدأ تداول مشاهد منه مؤخرا مع إعادة عرضه عن قصة الحب التي جمعت البطلين لتتحول إلى كوميكس ويعاد اكتشاف العمل من جديد ويحظى بمتابعة كبيرة بين أجيال جديدة.

يذكر أن الفنان أحمد خليل شيعت جنازته، صباح اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمصر، كما أعلن نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف ذكي في تصريحاته لـ «المصري اليوم»، وذلك بعد أن توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته بكوفيد 19 المستجد، بعد تدهور حالته الصحية أمس ونقله إلى أحد المستشفيات الخاصة.

تشييع جثمان الفنان أحمد خليل من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد

تشييع جثمان الفنان أحمد خليل من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد