استراليا: غير الملقحين ضد كورونا سيدخلون العناية المركزة أكثر 16 مرة مقارنة بأقرانهم

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كشف تقرير في ولاية نيو ساوثويلز الأسترالية، أن الأشخاص غير الحاصلين على التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من المرجح أن يدخلوا وحدات العناية المركزة أو يتعرضوا للوفاة بسبب الإصابة بالوباء بزيادة 16 مرة مقارنة بأقرانهم من الملقحين.

ونقل موقع «يورو نيوز»، أن البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز، أن 11% فقط من بين 412 ماتوا بسبب تفشي دلتا على مدى 4 أشهر حتى أوائل أكتوبر، قد تم تطعيمهم بشكل كامل؛ فيما بلغ متوسط عمر الذين توفوا 82 عامًا.

وقالت مسؤولة الصحة في نيو ساوث ويلز كيري تشانت في بيان: «الشباب الذين تلقوا جرعتين من اللقاح عانوا من معدلات إصابة أقل ولم يصابوا بأي مرض خطير تقريبًا؛ في حين أن الذين لم يتلقوا اللقاح في هذه الفئة العمرية كانوا أكثر عرضة للإصابة بكوفيد 19 وفي حاجة لدخول المستشفى».

وظلت أستراليا خالية إلى حد كبير من الفيروس هذا العام حتى بدء تفشي سلالة دلتا، الأسرع انتشارًا، في يونيو؛ مما أدى لإغلاق لمدة أشهر في سيدني وملبورن، وهي أكبر مدنها، وكانبيرا عاصمة البلاد.

ويبدو أن توزيع اللقاحات في ولاية نيو ساوث ويلز، التي يوجد بها مدينة سيدني، استقر بعد أن وصلت نسبة تغطية الجرعة الأولى لما يقرب من 94% من السكان فوق سن 16 سنة.