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خطة إسرائيلية لتسريع تهجير 5 آلاف يهودي من إثيوبيا

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خطة إسرائيلية لتسريع تهجير 5 آلاف يهودي من إثيوبيا خطة إسرائيلية لتسريع تهجير 5 آلاف يهودي من إثيوبيا

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تسعى إسرائيل إلى تسريع تهجير 5 آلاف يهودي من إثيوبيا، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية هناك جراء الحرب الأهلية المستعرة، التي تقترب نيرانها من العاصمة الإثيوبي أديس أبابا.

وذكر موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، الثلاثاء، أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية أياليت شاكيد ووزيرة الاستيعاب بنينا تيمانو شتا اتفقتا على العمل لتسريع هجرة 5 آلاف يهودي إثيوبي ينتظرون في أديس أبابا للهجرة إلى إسرائيل".

ونقل الموقع الإسرائيلي عن مصادر وصفها بالمطلعة على جوهر المباحثات قولها إن ممثلين لهيئة الأمن القومي ومسؤولين عسكريين آخرين قدموا تقديرا للموقف يقوم على أن الوضع الأمني في إثيوبيا لا يستلزم في هذه المرحلة تنفيذ عملية طارئة لإخلاء وتهجير هؤلاء اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل.

ومع ذلك تم تكليف المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بوضع خطة بسرعة التنفيذ تحسبا لتدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة الإثيوبية سريعا.

وكانت إسرائيل قد جلبت في الأشهر الماضية مئات المهاجرين من أديس أبابا، بعد أن صادقت الإسرائيلية العام الماضي على جلب ألفي فرد من الجالية اليهودية في إثيوبيا إلى إسرائيل.

ويبلغ عدد اليهود من أصول إثيوبية في إسرائيل حوالي 140 ألفا، بينهم نحو 20 ألفا ولدوا في إسرائيل، وفق بيانات رسمية.

ودخلت الحرب في إثيوبيا مرحلة حرجة، مع إعلان مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الأسبوع الماضي، سيطرتهم على مدينتين استراتيجيتين شمال العاصمة أديس أبابا، وتحالفهم مع مقاتلي جيش تحرير أورومو.

وأعلنت السلطات الإثيوبية حالة الطوارئ في عموم البلاد، ودعت سكان أديس أبابا إلى تنظيم صفوفهم للدفاع عن المدينة، عن طريق حمل السلاح والدفاع عن أحيائها.

المصرى اليوم

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