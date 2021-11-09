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أبو الغيط يدعو للتهدئة بين المغرب والجزائر

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أبو الغيط يدعو للتهدئة بين المغرب والجزائر أبو الغيط يدعو للتهدئة بين المغرب والجزائر

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أعرب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن قلقه إزاء التطورات التي سببتها الحادثة المؤسفة التي وقعت يوم 3 نوفمبر الجاري، والتي أودت بحياة ثلاثة مواطنين جزائريين؛ جاء ذلك في رسالة وجهها الامين العام إلى وزير خارجية الجزائر ردا على رسالة الوزير في هذا الموضوع.

وأفاد مصدر مسؤول في الأمانة العامة أن الأمين العام أعرب في رسالته عن التعازي للجزائر في ضحايا هذا الحادث المؤسف، كما دعا الاطراف المعنية إلى ضرورة تغليب ضبط النفس وتجنب التصعيد بما يحافظ على روابط المصلحة المشتركة.

وأضاف المصدر أن جامعة الدول العربية تبقي على استعداد لتقديم الدعم لكل جهد يرمي إلى نزع فتيل هذه الأزمة وتهدئة الأوضاع خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية بشكل عام، والتي تتطلب تضافر الجهود حفاظا على إستقرار المنطقة ولتوفير المناخ الملائم لتحقيق التنمية التي تصبو إليها الشعوب العربية.

المصرى اليوم

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