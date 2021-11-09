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النقل تكشف عن أطول دائري في المملكة بطول 103 كم

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النقل تكشف عن أطول دائري في المملكة بطول 103 كم النقل تكشف عن أطول دائري في المملكة بطول 103 كم
دشنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية منتصف الشهر الماضي الطريق الدائري بالأحساء بطول 103 كم، الذي يشمل تنفيذ 11 تقاطعا، و 26 جسراً، مما يجعله أطول طريق دائري في المملكة، حيث نفذ الطريق على 6 مشروعات.

ويتمثل المشروع الأول في تنفيذ الطريق الدائري بالأحساء الذي يربط طريق الهفوف / سلوى حتى طريق الهفوف / بقيق بطول (47) كم، ويتمثل المشروع الثاني في استكمال ازدواج الطريق الدائري بالأحساء بطول (22) كم، وفيما يتعلق بالمشروع الثالث فهو استكمال الطريق الدائري بالأحساء الضلع الجنوبي والشرقي والشمالي بطول (15) كم، وفيما يتعلق بالمشروع الرابع فهو استكمال بعض الطرق بالمنطقة الشرقية، وأتى المشروع الخامس لاستكمال الأعمال التكميلية للطريق الدائري بالأحساء (الضلع الجنوبي والشرقي والشمالي) طرق خدمة، وتتمثل المرحلة السادسة والأخيرة بالطريق الدائري بالأحساء ( الضلع الشمالي الغربي) بطول 29 كم.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود وزارة النقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، استمرارًا لجهودها في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تعزيز جودة الحياة وتوفير خيارات نقل ذات موثوقية ومستوى عالي من السلامة والجودة، حيث تستهدف الإستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالميًا في جودة الطرق، مع مواصلة ريادة المملكة عالميًا في ترابط الطرق وفق منتدى التنافسية العالمي، إضافة إلى مواصلة تحقيق النجاحات المتحققة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بخفض الوفيات على الطرق.

بدورها أكدت الوزارة عزمها مواصلة العمل والتوسع في تنفيذ شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة على شبكة الطرق التي تعد إرثًا وطنيًا بني قبل قرابة 70 عام عندما تأسست الوزارة "المواصلات عام 1953م"، لتبدأ رحلة أحد أهم القطاعات التي أسهمت في تنمية هذا الوطن، والتي تعد ممكناً رئيسيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.


الوطن السعودية

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