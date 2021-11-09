وزير الثقافة يستعرض أوجه التعاون مع رئيس مركز بومبيدو في باريس

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على هامش مشاركته في مؤتمر "اليونسكو" في دورته الـ 41

اجتمع وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان اليوم، مع رئيس مركز بومبيدو لوران لو بون، خلال زيارةٍ قام بها سموه للمركز في إطار زيارته الحالية لجمهورية فرنسا لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، إلى جانب مشاركته في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورته الـ 41.

واستعرض الأمير بدر بن عبدالله مع لو بون أوجه التعاون في الشأن الثقافي بين المؤسسات السعودية والفرنسية، مشدداً على حرص المملكة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية الفرنسية، وإطلاق المبادرات النوعية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وقدم وزير الثقافة دعوة لرئيس مركز بومبيدو وإدارته لزيارة المملكة وحضور الفعاليات الثقافية والتعرف عن قرب على المشهد الثقافي السعودي.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية فهد بن عبد الرحمن الكنعان، ومستشار شؤون الدبلوماسية العامة في سفارة المملكة في فرنسا الدكتور عبدالله بن علي الأحمري.