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رسائل يحيى الكومي للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة

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رسائل يحيى الكومي للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك رسائل يحيى الكومي للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة

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عقد المهندس يحيى الكومى رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي اجتماعا مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بفندق الإقامة بمقر النادى وبحضور حاتم حجازى «أمين الصندوق» ونانسى القاضى عضوا مجلس الإدارة.

وحرص المهندس يحيى الكومى على تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم، سعيا لإعادة نتائج الفريق نحو مسارها الصحيح ،مشددا على أن الفريق وضعه حاليا لا يليق على الإطلاق بقدر وقيمة النادى.

وطالب الكومى اللاعبين بالتركيز فقط في الملعب وتجنب تشتيت الذهن وتحقيق نتيجة مميزة اعتبارا من اللقاء المقبل أمام .

ونوه رئيس النادى اللاعبين على أهمية إعادة رسم البسمة على وجوه الجماهير التي تساند الفريق وترغب في رؤية الدراويش يعود لسابق عهده كأحد أهم الأندية في القارة ككل.

ووعد مجلس الإدارة برصد مكافٱت مجزية لكل لاعب حال تحقيق نتائج إيجابية تكون على قدر وقيمة النادى الإسماعيلي، وفي ختام الاجتماع، أكد الكومى على سعيه الدائم لحل أية مشكلات قد تواجه اللاعبين بهدف تعديل نتائج الفريق للأفضل.

يُذكر أن الاسماعيلي يستعد لخوض مباراة الزمالك، المقرر لها 19 نوفمبر الجاري، على الاسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويُقدم الدراويش، نتائج سلبية في مسابقة الدوري، حيث فشل في تحقيق الفوز في أول ثلاث مباريات بعد تعرضه للخسارة أمام الأهلي برباعية نظيفة وسيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف والبنك الاهلي بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة الإسماعيلي، ملف المدير الفني الجديدن للفريق، خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث انحصر الاختيار بين الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني الاسبق للهلال السعودي، والبرازيلي جورفان فييرا، الذي سبق له تولي الادارة الفنية للفريق مرتين عامي 98 و2018.

المصرى اليوم

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