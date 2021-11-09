أحمد تركي: لا توجد خصومة بين الإسلام والخنزير

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علق الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، على رأي الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية، بشأن زرع أعضاء من الخنزير في جسم الإنسان، حيث رفض كريمة زرعها مدللا على رأيه بأنه كيف يقبل الإنسان أن يقابل الله وهو يحمل عضوًا نجسًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن القرآن الكريم تحدث عن تحريم لحم الخنزير، ولم يحرّم الخنزير نفسه، وهذا لحكمة يعلمها الله، وهي ربما أن الإنسان قد يحتاج الخنزير فيما بعد.

وأكد الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه لا توجد خصومة بين الإسلام وأي حيوان ومنها الخنزير، موضحًا أن فلسفة التحريم هي وقوع الضرر على الإنسان.

وشدد خلال المداخلة على أنه لا يوجد نص صريح في تحريم الخنزير، لافتًا إلى أن النجاسة في الخنزير مجازية ومعنوية وليست مادية.

واختتم الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، حديثه، موضحًا أن الأحرى عودة الأمر للعلم والطب، وذلك لبيان المقاصد والفاسد، مؤكدًا أن الأمر لا يصح عرضه على رجال الدين قبل العلم.