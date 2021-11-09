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8 غارات روسية تستهدف محيط جسر الشغور في ريف إدلب ..

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8 غارات روسية تستهدف محيط جسر الشغور في ريف إدلب .. بالفيديو 8 غارات روسية تستهدف محيط جسر الشغور في ريف إدلب ..

جي بي سي نيوز :- استهدفت طائرة حربية روسية، صباح اليوم السبت، محيط مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.

وقال مصدر في إدلب إنّ الطائرة نفذت ثمانية غارات، واستهدفت بها المناطق الواقعة شمالي جسر الشغور.

وأضاف المصدر أن الاستهداف أسفر عن إصابة مدني، بينما لم ترد معلومات عن ضحايا.

وأوضح أن القصف استهدف أيضاً منطقة زراعية تحوي مزارع لتربية الأبقار، ما أسفر عن نفوق بعضها.

ويأتي ما سبق في إطار التصعيد المستمر على مناطق شمالي غربي سورية.

وكانت طائرة روسية قد استهدفت منطقة قاح الحدودية شمالي إدلب بغارات جوية، في 30 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وينتشر في “قاح” عشرات المخيمات التي تأوي نازحين، وتعد أكبر تجمع لهم على طول الشريط الحدودي مع تركيا.

وكالات 


جي بي سي نيوز

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