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موعد مباراة والجابون في تصفيات قطر 2022 .. وأسعار تذاكر اللقاء

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موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 .. وأسعار تذاكر اللقاء موعد مباراة والجابون في تصفيات قطر 2022 .. وأسعار تذاكر اللقاء

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تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقة من الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة والجابون.

ويستضيف استاد الجيش ببرج العرب، المباراة المقررة في الثالثة عصر يوم الثلاثاء المقبل بالتوقيت المحلي، ضمن الجولة الأخيرة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات (قطر 2022).

ومن المقرر أن تتمكن الجماهير من حجز التذاكر عن طريق شركة تذكرتي.وتم تحديد التذاكر على النحو التالي:

- المقصورة الأمامية: 300 جنيه.- الدرجة الأولى: 100 جنيه.- الدرجة الموحدة: 50 جنيها.

ويحل المنتخب ضيفا على أنجولا، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السادسة بالتصفيات، التي يتصدرها الفراعنة برصيد 10 نقاط، متفوقا على ليبيا (6) والجابون (4) وأنجولا (3).

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