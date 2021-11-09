الحجر الصحي بالمطارات تطبق قرارا جديد بشأن القادمين من الخارج (تعرف عليه)

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رفعت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية، اعتبارا من اليوم، الثلاثاء، اختبار ID NOW COVID-19 Test السريع، الذي كان يطبق داخل المطارات منذ مايو الماضي، كإجراء وقائي إضافي على ركاب الدول التي ظهرت فيها سلالات فيروس كورونا المتحورة، بالتزامن مع الموجة الرابعة للفيروس المستجد.

وفقا لمنشور، تلقته سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، قبل ساعات، يفيد بإلغاء العمل بالاختبار السريع “ ID NOW COVID-19 Test” الإضافي، الذي كان يطبق داخل مطار القاهرة والمطارات المصرية على ركاب الدول القادمة من ( الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال ويريلانكا وفيتنام والبرازيل وأمريكا اللاتينية)، والاكتفاء فقط بتطبيقه على حالات الطوارئ، والاكتفاء فقط بتطبيقه على القادمين المشاركين بالتجمعات البشرية الحاشدة أو تقديم الاختبار للمسافرين وفقا للشروط الصحية لدولة السفر .

وبحسب نص المنشور الصادر من وزارة الصحة والسكان، فإن القرار يسري أيضا على منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية، اعتبارا من اليوم، ركاب الدول المذكورة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة المصرية على كافة المنافذ من تطبيق تحليل PCR قبل دخول البلاد بمدة لا تزيد عن 72 ساعة.