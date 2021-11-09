لجنة من إدارة الأزمات تتابع مخرات السيول والطرق والبرابخ بسفاجا

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تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، أعمال لجنة إدارة الأزمات المكلفة بالمرور على مخرات السيول والطرق والبرابخ للتأكد من نظافتها وتطهيرها وسلامة التكاسي بالطرق الرئيسية.

أوضح رئيس المدينة، أن اللجنة المشكلة برئاسة مدير إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وعضو من هيئة الطرق والكباري، انتقلت إلى أماكن السدود الصناعية ومخرات السيول والبرابخ ومراكز الإغاثة والطرق والمنشآت الواقعة في مخر السيل، لمراجعة مدى سلامتها وعدم وجود أي معوقات بها استعدادا لموسم الأمطار والسيول بالمدينة، ولتكون جاهزه لحجز وتخزين أي كميات مياه حال سقوط الأمطار حتى لا تتأثر الطرق والمرافق الحيويه بمياه الأمطار حال هطولها.

وأضاف«شعبان» أن اللجنة تمكنت باستخدام المعدات اللازمة والعمال من إزالة العوائق من أمام البرابخ وفحص جميع البرابخ بطريق سفاجا - قنا .

ووجه رئيس المدينة، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم السيول والأمطار ومراجعة مدى استعداد غرفة الطوارئ مع التأكيد على عدم وجود عوائق في مخرات السيول ومتابعة تقارير الأرصاد الجوية وتوقعات حالة الطقس .