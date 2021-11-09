تعاون بين «آثار عين شمس» وجامعة ويسكنسن الأمريكية

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استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار، الثلاثاء، الدكتور دايفيد أندرسون الأستاذ بقسم الآثار والأنثربولوجي بجامعة ويسكنسن بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور لويز برتيني المدير التنفيذي لمركز البحوث الأمريكي بالقاهرة.

وقال الدكتور ممدوح الدماطي، إن الزيارة تأتي لمناقشة أوجه التعاون بين كلية الآثار جامعة عين شمس وجامعة ويسكنسن، مشيرا إلي أن أوجه التعاون تشمل تمويل معامل كلية الآثار وكذلك استحداث برامج تعليمية مشتركة معتمدة من جامعة عين شمس وجامعة ويسكنسن وغيرها من المجالات.