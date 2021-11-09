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يذاع اللقاء بين مصر وأنجولا ، على شبكة أون تايم سبورت المالكة حصرياً لحقوق بث مباريات مصر فى تصفيات كأس العالم 2022.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد لنقل مباراة مصر وأنجولا 12-11-2021



تذيع قناة اون تايم سبورتس من خلال التردد الجديد «.. 11861 معدل الترميز 27500..» مباراة مصر وأنجولا

أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports اليوم لمشاهدة مباراة مصر وأنجولا

وقامت مجموعة قنوات ON.. اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها.

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تذيع قناة اون تايم سبورتس من خلال التردد الجديد «.. 11861 معدل الترميز 27500..» مباراة مصر وأنجولا

أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports اليوم لمشاهدة مباراة مصر وأنجولا

وقامت مجموعة قنوات ON.. اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها.

وأظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباريات مصر وأنجولا

وتعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تُعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر، خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات لذلك تبحث الجماهير عن تردد أون سبورت

تردد قناة اون تايم سبورتس الجديد.. تردد قنوات ON لمشاهدة مباراة مصر وأنجولا

التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5

تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

أولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها

تردد قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sport 1 يكون تردد أون تايم سبورت 1- on time sport 1 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2 يكون تردد أون تايم سبورت 2- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3- يكون تردد أون تايم سبورت 3- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport تردد أون تايم سبورت البث الأرضي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

تردد 11747

معدل الترميز الخاص بالقناة 27500

معامل الاستقطاب H

تردد قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sport 1

يكون تردد أون تايم سبورت 1- on time sport 1 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2

يكون تردد أون تايم سبورت 2- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3 -

يكون تردد أون تايم سبورت 3- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport

تردد أون تايم سبورت البث الأرضي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

موعد مباراة مصر وأنجولا هذا ما تبحث عنه جماهير الكرة المصرية بعد توقف بطولة الدوري العام وبدأ منتخب مصر لمعسكر مباراة مصر وأنجولا المقبلة في تصفيات كأس العالم، قطر 2022 .

وانطلق معسكر منتخب مصر الأحد بالقاهرة استعدادًا لمواجهتي أنجولا ومن المقرر أن يعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة منتخب مصر لمواجهة أنجولا في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم .

موعد مباراة مصر وأنجولا المقبلة في تصفيات كأس العالم، والقنوات الناقلة ل مباراة مصر وأنجولا و توقيت وموعد مباراة مصر والجابون في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم ستعرفه فى هذا التقرير من "المصري اليوم" .

حدد كاف توقيت مباراة مصر وأنجولا في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم وتقام مباراة مصر وأنجولا المقبلة الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة 12 نوفمبر، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم، وتقام المباراة في أنجولا.