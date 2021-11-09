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الكومى ومجلسه في اجتماع تحفيزى للاعبين

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الكومى ومجلسه في اجتماع تحفيزى للاعبين الكومى ومجلسه في اجتماع تحفيزى للاعبين

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عقد المهندس يحيى الكومى رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي اجتماعا مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بفندق الإقامة بمقر النادى وبحضور حاتم حجازى «أمين الصندوق» ونانسى القاضى عضوا مجلس الإدارة

وحرص المهندس يحيى الكومى على تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم، سعيا لإعادة نتائج الفريق نحو مسارها الصحيح ،مشددا على أن الفريق وضعه حاليا لا يليق على الإطلاق بقدر وقيمة النادى.

وطالب الكومى اللاعبين بالتركيز فقط في الملعب وتجنب تشتيت الذهن وتحقيق نتيجة مميزة اعتبارا من اللقاء المقبل أمام .

ونوه رئيس النادى اللاعبين على أهمية إعادة رسم البسمة على وجوه الجماهير التي تساند الفريق وترغب في رؤية الدراويش يعود لسابق عهده كأحد أهم الأندية في القارة ككل.

ووعد مجلس الإدارة برصد مكافٱت مجزية لكل لاعب حال تحقيق نتائج إيجابية تكون على قدر وقيمة النادى الإسماعيلي الكبير.

وفي ختام الاجتماع، أكد الكومى على سعيه الدائم لحل أية مشكلات قد تواجه اللاعبين بهدف تعديل نتائج الفريق للأفضل.

المصرى اليوم

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