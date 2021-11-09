بعد تعدد وفيات الفنانين بكورونا.. أحمد الإبياري يطالب بـ«شهادة تطعيم» خلال تصوير الأعمال الفنية

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طالب الكاتب والمنتج أحمد الإبياري، بضرورة تأمين عمل الفنانين خلال تصوير أعمالهم الفنية أو على المسارح بعد حالات وفيات عدد من الفنانين متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا خلال التصوير منذ انتشار فيروس كورونا.

أحمد الإبياري - صورة أرشيفية

وكتب الإبياري على حسابه الرسمي بفيسبوك تعليقًا على وفاة عدد من الفنانين بفيروس كورونا أو مضاعفاته بعد مشاركتهم في بعض الأعمال الفنية: «رحمهم الله جميعا، أنا أطالب المسئولين ومعهم اتحاد النقابات الفنية بضرورة إصدار قرار بأنه لا يجوز لأي فنان أو فني أو متعامل سواء في المسرح أو الأفلام أو المسلسلات أو الحفلات الموسيقية إلا ومعه شهادة تطعيم لقاح جرعتين ضد كورونا، كفاية استهتار بحياة الفنانين وبحياة كل من يتعامل معهم».

يذكر أن عددًا من الفنانين توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا آخرهم الفنان أحمد خليل الذي توفي صباح اليوم إثر إصابته بكورونا، حيث تم نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل أيام، بعد مشاركته في تصوير قصة «حكايتي مع الزمان» من مسلسل «إلا أنا» مع النجمة ميرڤت أمين.

أحمد الابياري

وتضم قائمة النجوم الذين توفوا بفيروس كورونا أو بسبب مضاعفاته بعد ظهور نتيجة سلبية للفيروس خلال تصوير الأعمال الفنية عددا كبيرا من الفنانين في مقدمتهم رجاء الجداوي وسمير غانم ودلال عبدالعزيز ويوسف شعبان وعزت العلايلي وهادي الجيار ونادية العراقية ومحمد ريحان.