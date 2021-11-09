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ساحل البحر الأحمر يستعد لاحتضان سلسلة بطولات أرامكو للفرق

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بعد ختام منافسات بطولة  النسائية الدولية

ساحل البحر الأحمر يستعد لاحتضان سلسلة بطولات أرامكو للفرق

اختتمت، الأحد الماضي، منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بتتويج اللاعبة النيوزيلندية "ليديا كو" التي استطاعت خطف اللقب والحصول على جائزة المركز الأول البالغة 150,000 دولار، والتي تُعد أكبر حصة من مجموع جوائز البطولة البالغة مليون دولار أمريكي.

ويستمر موسم نجمات الرياضة من خلال سلسلة بطولات أرامكو للفرق في الفترة من 10 -12 نوفمبر؛ حيث ستشارك لاعبات القولف العالميات في مجموعة من الفرق مكونة من 4 لاعبات للتنافس على لقب البطولة التي يحتضنها نادي وملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر.

وستحصل لاعبات الفريق الذي يحقق أقل عدد نقاط على 50,000 دولار لكل لاعبة، في حين ستحصل بقية اللاعبات المشاركات على حصص متساوية من مجموع جوائز البطولة البالغة مليون دولار أمريكي.

كما ستحصل اللاعبة صاحبة أفضل معدل فردي بين جميع لاعبات البطولة على جائزة تبلغ 200,000 دولار.

وجرت مراسم اختيار الفرق، أمس الاثنين؛ حيث قامت كل قائدة باختيار زميلة من زميلاتها اللاعبات، في حين تم اختيار اللاعبة المحترفة الثالثة في الفريق عشوائياً.

وشاركت مصممة الأزياء السعودية أميمة عزوز في موسم نجمات الرياضة الذي تُعد بطولتا أرامكو الدوليتان جزءًا منه، ويحتفي بالمرأة وإنجازاتها في مجال الرياضة؛ حيث قامت بتصميم مجموعة من الأزياء التي تعكس الثقافة السعودية لبعض قائدات الفرق واللاتي ارتدينها أثناء مراسم اختيار الفرق.

اللاعبة السويدية آنا نوردكفيست كانت إحدى اللاعبات اللاتي ارتدين تصاميم أميمة عزوز، وعلّقت قائلة: "شعرت بالحماس عندما علمت بأننا سنتمكن من اختيار بعض الأزياء، لقد كانت خياراتي قليلة نظراً لطول قامتي، ولكني قمت بتجربة أول زي وكان طويلاً وجميلاً جداً، ومن اللحظة التي ارتديته فيها اعتقدت بأنه أنيق حقاً ومنحني شعوراً رائعاً".

الجدير بالذكر أن تذاكر الحضور لسلسلة بطولات أرامكو للفرق مجانية وبالإمكان الحصول عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالبطولة: https://aramcoteamseries.com/ar-sa/jeddah/

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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