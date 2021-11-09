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محافظ بنى سويف: منافذ لبيع اللحوم البلدية والسودانية لمواجهة ارتفاع اللحوم

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محافظ بنى سويف: منافذ لبيع اللحوم البلدية والسودانية لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم محافظ بنى سويف: منافذ لبيع اللحوم البلدية والسودانية لمواجهة ارتفاع اللحوم

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قال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إنه تم الاتفاق على التوسع في إقامة شوادر اللحوم للبيع بأسعار مخفضة ومدعمة، وذلك من خلال التعاون بين الغرفة التجارية والطب البيطري والتموين وعدد من كبار الجزارين ومربي الماشية،على أن يتم ذلك على مستوى المراكز والمدن، والذي سوف يسهم في تخفيض سعر اللحوم على مستوى المحافظة.

وطالب المحافظ بضرورة زيادة المنافذ المتنقلة لبيع اللحوم البلدية والسودانية، حسب وزارة ، مؤكدا تواصله بوزير التموين للدفع بمزيد من السيارات لتغطية أكبر نطاق ممكن على مستوى المحافظة.

وطالب محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز الأماكن المقترحة مع مراعاة أن تكون المواقع موزعة بشكل يغطي أكبر قطاع من المواطنين، ويتم مراجعة الاشتراطات الصحية والبيئية.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة التموينية على محلات الجزارة والأسواق لمواجهة كافة صور الغش التجاري وجشع بعض التجار، حيث يساعد ذلك في الالتزام ببيع اللحوم بأسعار مناسبة وعدم المغالاة المبالغ فيها ولإحدات التوازن في الأسواق.

كان محافظ بني سويف قد عقد اجتماعا بمسؤولى التموين والطب البيطري، لتنفيذ خطة وإجراءات عملية للمساهمة في توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتلبية احياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، والتي تترجمها إلى جهود عملية من خلال حشد كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية.

وقال وصفى عبدالله، وكيل وزارة التموين، خلال اجتماعه، إنه تم تنفيذ حملة رقابة تموينية على المجازر ومحلات الجزارة، أمس، والتي أسفرت عن ضبط مخالفات تموينية خاصة بالأسعار والاشتراطات الصحية، وبلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها 51 محضراً، وتنوعت المخالفات مابين عدم حمل شهادات صحية وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وعدم الإعلان عن الأسعار وغيرها من المخالفات.

المصرى اليوم

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