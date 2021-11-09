أخبار عاجلة

جهاد جريشة: قرار إيقافي «سياسي».. ودعوت على أحمد أحمد فرحل عن الكاف -
التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور) -
رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري -
مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022 -
طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا -
عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ بني سويف يبحث آليات النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والعمل على دمجه في الاقتصاد الرسمي

Print
محافظ بني سويف يبحث آليات النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والعمل على دمجه في الاقتصاد الرسمي محافظ بني سويف يبحث آليات النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والعمل على دمجه في الاقتصاد الرسمي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماع لجنة تذليل معوقات تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، ناقش الاجتماع الخطوات والإجراءات اللازمة لتفعيل وتنفيذ الدراسات التي تمت لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومتابعة آليات تنفيذها وتذليل المعوقات التي تواجه عملية التطبيق، وذلك في ضوء الاستراتيجية المتكاملة لنمو الاقتصاد المحلي بالمحافظة، خاصةً أن قطاع المشروعات الصغيرة يمثل أحد أهم قطاعات الاستراتيجية التنموية العامة المحلية التي أطلقتها المحافظة وتشمل 6 قطاعات رئيسية في الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والنقل

وشدد المحافظ على أهمية العمل لدمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال آليات وبرامج توعوية وخطط عملية تستهدف تحويل تلك الكيانات غير الرسمية لإدراجها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي من خلال تقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات لتبديد مخاوف أصحابها من تحمل أعباء ضريبة وتأمينية جديدة وتطبيق آليات ونظم مناسبة للتأمينات والمعاشات وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل والتمتع بالخدمات غير المالية في مجالات التسويق والترويح وإمكانية توفير التمويل اللازم لمعدات ومستلزمات الإنتاج للمشروعات.

كما وجه المحافظ بتعميم نموذج «استمارة» الذي تم إعداده بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يستهدف حصر كافة الأنشطة التجارية الأهلية غير الرسمية، وإرسال هذا النموذج للوحدات المحلية لعمل حصر بكافة الأنشطة التجاري التي تقع خارج النطاق الرسمي، وذلك للعمل على إدماج تلك الأنشطة تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للاستفادة من الحوافز والمزايا التي يوفرها القانون 152 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«النقل»: إنهاء 99% من أعمال كباري ومحاور الطريق الدائري بعد تطويرها (صور)

«النقل»: إنهاء 99% من أعمال كباري ومحاور الطريق الدائري بعد تطويرها (صور)

جهاد جريشة: قرار إيقافي «سياسي».. ودعوت على أحمد أحمد فرحل عن الكاف

جهاد جريشة: قرار إيقافي «سياسي».. ودعوت على أحمد أحمد فرحل عن الكاف

جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء الزمالك والمقاصة

جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء الزمالك والمقاصة

التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور)

التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور)