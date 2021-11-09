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«القوي العاملة»: فض إضراب 438 عاملا بإحدي الشركات الخاصة وصرف زيادة مرتباتهم

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«القوي العاملة»: فض إضراب 438 عاملا بإحدي الشركات الخاصة وصرف زيادة مرتباتهم «القوي العاملة»: فض إضراب 438 عاملا بإحدي الشركات الخاصة وصرف زيادة مرتباتهم

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تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالقليوبية، من فض إضراب 438 عاملا بإحدي الشركات الخاصة بمدينة العبور، وأصبحت الأوضاع مستقرة وهادئة، وحالة الإنتاج مستمرة، وذلك بعد أن انتقلت مديرية القوى العاملة بالقليوبية وأجهزتها التنفيذية لمقر المنشأة وتفاوضت مع إدارة الشركة على مطالب العاملين.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوي العاملة محمد سعفان كان قد أصدر توجيهات فورية لمدير المديرية إيمان السيد شحاته بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها في الإطار القانوني.

وتلقت الوزارة من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بها ما يفيد الانتقال إلى مقر الشركة من خلال المديرية وأجهزتها التنفيذية متمثلة في مدير المديرية إيمان السيد شحاته، ووكيل المديرية محمد عليان، ومدير مكتب تفتيش وعلاقات عمل العبور، لمتابعة حالة العمل والعمال وموقف العمال المضربين، بمقابلة المسئولين بالشركة وتم التوصل إلى الاتفاق بالطرق الودية بين طرفى العملية الإنتاجية، وذلك بقيام الشركة وفروعها بصرف زيادة مرتبات جميع العاملين بمبلغ 350 جنيها شهريا مع مرتب شهر نوفمبر 2021، مع تعديل جميع المرتبات طبقا لقرار المجلس القومي للأجور والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص من أول يناير المقبل بمبلغ 2400 جنيه .

المصرى اليوم

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