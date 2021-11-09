محافظة شمال سيناء: نعمل على إنهاء أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات

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أكدت محافظة شمال سيناء، إنهاء العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر طبقا للقانون رقم 152 ولائحته التنفيذية والكتاب الدورى لوزير التنمية المحلية، وبناء على قرارات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في هذا الشأن.

جاء ذلك في اجتماع لجنة تذليل عقبات تنفيذ قانون تنمية المشروعات اليوم برئاسة اللواء هشام الخولى نائب المحافظ “ اليوم “ بحضور عبدالعال البدرى سكرتير عام مساعد المحافظة، آمال زيدان مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، محمد سلامة نائب مدير الفرع ومسئول الخدمات الغير مالية، رؤساء مجالس المدن ومديريات الخدمات والجهات المعنية.. حيث أعلن نائب المحافظ أن الدولة تعمل على تيسير اقامة المشروعات وسرعة الاجراءات ومنح الحوافز والتيسيرات لتوفير فرص عمل جديدة.. مشيرا إلى ضرورة الاسراع في تفعيل آلية القانون الخاص بالمشروعات وتذليل أية عقبات تعوق التنفيذ مع.. مع التأكيد على أن التراخيص الصادرة من وحدة تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يكون ملزماً لجميع الجهات ومنتجاً لجميع آثاره القانونية.. وتوجيه كافة المواطنين أصحاب المشروعات الجديدة “ حديثة التأسيس “ للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من خلال وحدة تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوجيه مجالس المدن بعمل حصر لجميع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على النماذج المعدة لذلك وحثها على سرعة التوجه لوحدة تقديم الخدمات للحصول على التراخيص اللازمة، وعدم قيام مجالس المدن بتجديد التراخيص إلا بعد حصول المواطنين على شهادات التصنيف والتمتع بالمزايا من خلال وحدات تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات، مع موافاة فرع الجهاز ببيان الرخص المجددة.

وأكد على تعليمات السيد المحافظ وكذا مواد القانون ولائحته بخصوص التزام كافة الجهات التي تتم مخاطبتها من وحدة تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات بغرض الحصول على الموافقات الخاصة بالمواطنين واللازمة لاستصدار التراخيص بالرد في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإرسال، وكذا تسليم وتسلم المخاطبات بين الجهات عن طريق مندوبي التوزيع وعدم تسليم المخاطبات عن طريق المواطن، إلى جانب سرعة اصدار الرخص النهائية للملفات المستوفاة لدى مجالس المدن بحد أقصى ٣٠ يومًا من استلامها وحل أية معوقات بهذا الشأن.

من جانبه استعرض عبدالعال البدرى سكرتير عام مساعد المحافظة القانون رقم 152 الخاص بتنمية المشروعات ولائحته التنفيذية، وشرح مفصل لآليات التراخيص للمشروعات الحديثة وتوفيق أوضاعها طبقا للقانون، والمزايا والتيسيرات المقدمة والحوافز المقررة لاستفادة المشروعات منها.

كما عرض جدول الاجتماع السابق والموافقة عليه من حيث تفعيل القانون وتطبيق اللائحة التنفيذية في سرعة اصدار التراخيص اللازمة والاستفادة من أي تيسيرات وحوافز، ووجه بتواجد مندوبي الجهات المختصة في مقر فرع الجهاز لتيسير الإجراءات، إلى جانب عقد اجتماعات دورية بناء على طلب الجهاز لعرض أية مستجدات لتفعيل القانون أو في حالة وجود أية معوقات أو مشكلات تواجه تنفيذ القانون، كما حدد موعد الاجتماع القادم يوم 14 ديسمبر المقبل للتأكيد على ازالة المعوقات وتيسير الاجراءات.

واستعرضت آمال زيدان مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الخدمات المالية التي يقدمها فرع الجهاز من قروض لتمويل المشروعات ومنح مالية لدعم الجهات واقامة مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، وذلك بخلاف الخدمات غير المالية، مشيرة إلى أن ما تم ضخه بالمحافظة يصل إلى نحو 271.5 مليون جنيها لتمويل اقامة المشروعات والقروض ومشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية.

وأكدت على تفعيل آلية القانون وتعليمات المحافظ بهذا الشأن وسرعة اصدار الرخص النهائية وانتظام مندوبي كافة الجهات في التواجد بمقر الفرع للتيسير على المواطنين وتوجيهم إلى الاستفادة من الحوافز والمزايا والاعفاءات المقررة للمشروعات وفقا للقانون، وكذا قيام مجالس المدن بحصر شامل لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي.