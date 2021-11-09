محافظ الفيوم يناقش احتياجات المستشفى العام وآليات تعظيم الموارد الذاتية

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عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع مجلس أمناء مستشفى الفيوم العام، لمناقشة احتياجات المستشفى، وآليات تعظيم الموارد الذاتية، وترشيد الإنفاق بها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب.

وأوضح الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، في بيان، الثلاثاء، أن الاجتماع تناول مناقشة آليات الارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدمها مستشفى الفيوم العام، وأليات خطة تطوير بعض الأقسام العلاجية، بالإضافة إلى مراجعة قيم أسعار تقديم الخدمات الصحية للمرضى، في ضوء لائحة وزارة الصحة، ومطابقتها بأسعار المؤسسة العلاجية، وبعض المستشفيات المركزية، ومستشفى جامعة الفيوم، لاختيار القيمة المناسبة في الحصول على الخدمة الصحية الجيدة.

وأضاف، أن المحافظ وجه بدراسة احتياجات المجتمع من الخدمات الطبية، وتوفيرها لخدمة المرضى بالمستشفى، مع الاستغلال الأمثل للأجهزة الطبية، بالإضافة إلى مراجعة خطة عمل الأطباء بالمستشفى، وكذا التعاقد مع شركة أمن ونظافة لظهور المستشفى بالمظهر اللائق.

ووجه المحافظ، مدير مستشفى الفيوم العام، باستغلال أسوار المستشفى لعمل إعلانات، بالتنسيق مع مجلس المدينة، لتعظيم موارد المستشفى، وإعداد قاعدة بيانات للمتبرعين وكيفية توجيه الدعم، كما وجه مسئولي التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، بتكثيف المتابعة بالمستشفى، للتأكد من سير العمل وانضباط العاملين بها.

في السياق ذاته، التقى محافظ الفيوم، بمسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والمرور، لسرعة تركيب خط مياه جديد لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الفيوم العام، بدلًا من خط المياه القديم، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، لتفادي حدوث أزمات مرورية بشارع النبوي المهندس.