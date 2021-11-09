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«محلية النواب» تناقش وقف بيع أراضي بأسيوط.. والحكومة: نحتاجها لـ«حياة كريمة»

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«محلية النواب» تناقش وقف بيع أراضي بأسيوط.. والحكومة: نحتاجها لـ«حياة كريمة» «محلية النواب» تناقش وقف بيع أراضي بأسيوط.. والحكومة: نحتاجها لـ«حياة كريمة»

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ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، الثلاثاء، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين الحسينى عيسى جلال، وأحمد الشناوى خليل، بشأن وقف المزاد العلني لبيع الأرض التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعی، بمدخل قرية دير الجنادلة بمركز الغنائم بمحافظة أسيوط، والتي تبلغ مساحتها 28 فدان تقريبا، نظرا لحاجة المواطنين إلى إقامة مشروعات ذات نفع عام ومنها إنشاء مدرسة ثانوى زراعي نظام الخمس سنوات وغيرها من المشروعات.

ورد المهندس صبحي عبدالعال، ممثل التعليم الزراعي خلال الاجتماع: «نحتاج هذه الأرض لتأسيس مدرسة زراعية ولدينا خطة لإنشائها».

وقال حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة «حياة كريمة» تعمل خلال الفترة الحالية على حصر الأراضي الخالية في المحافظات من أجل استغلالها بشكل أمثل.

وكشف الجزار أن وزارة التنمية المحلية تقوم بحصر الأراضي الخالية بجميع المحافظات من أجل استغلالها أفضل الاستغلال بمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح ، والرامية للنهوض بالقرى والنجوع وتحسين جودة حياة لقرابة 60 مليون مواطن.

وأشار ممثل وزارة التنمية المحلية، إلى أنه بشأن الـ28 فدانا بقرية دير الجنادلة بمركز الغنائم نحن ليس لدينا أي معلومات عن هذه الأرض ولا نعلم هل هي زراعية أم غير زراعية؟، مضيفا: «كما أن هناك إشكالية حول هذه الأرض وتتمثل هذه الإشكالية في كيفية التوافق بين النواب وبين هيئة استصلاح الزراعي المالكة للأرض».

المصرى اليوم

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