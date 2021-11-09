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لوكاشينكو: إرسال وارسو دباباتها إلى الحدود مع بيلاروس خطوة ابتزازية

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لوكاشينكو: إرسال وارسو دباباتها إلى الحدود مع بيلاروس خطوة ابتزازية لوكاشينكو: إرسال وارسو دباباتها إلى الحدود مع بيلاروس خطوة ابتزازية

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انتقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بولندا على إرسالها الدبابات إلى حدودها مع بيلاروس على خلفية أزمة المهاجرين هناك.

وفي تصريحات لمجلة «الدفاع الوطني» الروسية قال: «كيف يمكن استخدام دبابات»ليوبارد«ضد المهاجرين اليوم؟ المعذرة.. فإننا كعسكريين نفهم تماما معنى خوض حرب ضد هؤلاء المساكين على حدود بولندا مع بيلاروس على سبيل المثال، ونقل أرتال من الدبابات... من الواضح أن الحديث يدور عن تدريب أو عملية ابتزاز».

وتابع: «لعلكم تتفقون معي على أن اللجوء إلى السلاح في عالم اليوم هو انتحار، وخاصة هنا في قلب أوروبا، لاسيما وأن الحديث يدور عن بيلاروس... شرارة كل الحروب الماضية انطلقت من هنا... على هذه البقعة من الأرض.. هل يعقل أن أحدا لا يتعلم من عبر التاريخ؟».

ووردت أواخر أكتوبر الماضي تقارير مفادها أن السلطات البولندية تخطط لإرسال 2،5 ألف جندي لدعم حرس الحدود في حماية الأراضي الحدودية من تسلل المهاجرين غير الشرعيين، إضافة إلى خطط لإرسال فرقة مدرعة خفيفة تضم دبابات «ليوبارد» إلى مدينة بيالا بودلاسكا الحدودية.

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