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استدعى الجهاز الفني للمنتخب التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للانتظام في معسكر نسور قرطاج الحالي استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب التونسي نظيره غينيا الاستوائية يوم 13 نوفمبر الحالي في الجولة الخامسة من التصفيات، على أن يستضيف منتخب زامبيا يوم 16 من الشهر نفسه على الملعب الأوليمبي في رادس.

وسبق أن استدعى الجهاز الفني للمنتخب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأبيض للتواجد في القائمة لخوض المباراتين.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، ويأتي خلفه غينيا الاستوائية برصيد 7 نقاط، وزامبيا ثالثاً برصيد 4 نقاط، وأخيراً موريتانيا برصيد نقطة واحدة.