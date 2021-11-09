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وكيل «صحة الشرقية» يفاجئ العاملين بمستشفى الحسينية ويجازي أطباء بقسم الاستقبال

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وكيل «صحة الشرقية» يفاجئ العاملين بمستشفى الحسينية ويجازي أطباء بقسم الاستقبال وكيل «صحة الشرقية» يفاجئ العاملين بمستشفى الحسينية ويجازي أطباء بقسم الاستقبال

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أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الثلاثاء، مرورا مفاجئا على مستشفى الحسينية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وتفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتلاحظ عدم تواجد بعض الأطباء داخل أماكن العمل بقسم الاستقبال والطوارئ، وقرر وكيل الوزارة مجازاة الأطباء بخصم 3 أيام من الراتب، لعدم الاكتراث بالمهام المكلفة لهم.

واطمأن وكيل الوزارة علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بأقسام العنايات المركزة للقلب، والأمراض الباطنية، والتأكد من توافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى للتأكد من تدوين كل الإجراءات الطبية بها، موجها بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية لهم، والتأكد من فحص الأطفال بقسم الحضانات ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم صيانة الأجهزة الطبية، وقام بمتابعة السجلات الخاصة بصيانة الأجهزة، والتأكد من وجود كشف تعريف لكل الأجهزة الموجودة بالمستشفى، مشدداً علي سرعة الانتهاء من أي أعطال، والتأكيد علي تنظيم العمل بالقسم بما يتناسب مع معايير الجودة.

وفي نهاية الزيارة، عقد وكيل الوزارة إجتماع مع إدارة المستشفي، ناقش خلالها خطة العمل بالمستشفي، وتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية، والإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الرابعة من المستجد كوفيد ١٩، وبحث المعوقات التي تؤثر علي سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها، مشدداً على مدير المستشفي بالمتابعة المكثفة علي الأقسام الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات أو سلبيات، كما قام بتكريم السيدة كاميليا حنا صبحي رئيسة التمريض بالمستشفي لبلوغها السن القانوني للمعاش، مقدماً لها الشكر والتقدير على جهودها المبذولة لخدمة القطاع الصحي والمرضي خلال فترة عملها السابقة.

المصرى اليوم

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