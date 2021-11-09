منشور «هام للغاية».. الصحة تقرر إلغاء العمل بالاختبار السريع لـ«كورونا»

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في منشور دوري وجهته وزارة الصحة والسكان، اليوم، لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وحمل صفة «هام للغاية»، قررت الوزارة إلغاء العمل بالاختبار السريع لاكتشاف فيروس كورونا «ID Now covid-19»، والاكتفاء بتطبيقه على حالات الطوارئ، والقادمين المشاركين بالتجمعات البشرية الحاشدة، أو تقديم الاختبار للمسافرين وفقًا للشروط الصحية لدولة السفر.

وجاء ذلك بعدما سبق وأن طبقت وزارة الصحة الاختبار السريع على القادمين من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، بدول الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وسريلانكا وفيتنام والبرازيل وأمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ 12 يومًا السابقة.

ووافق الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة، على مذكرة العرض المقدمة من قطاع الطب الوقائي، والتي تضمنت المستجدات الوبائية الخاصة بفيروس كورونا، وتقدير الموقف فيما يخص إجراء الاختبار السريع على الدول السابقة.

كما أصدرت وزارة الصحة والسكان، أيضا اليوم، منشورا موجه إلى جميع مساعدي ومستشاري ومعاوني الوزير، بشأن السماح بدخول المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وذكر المنشور، الذي حمل توقيع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات العامة، بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بعدم السماح اعتبارا من 16 نوفمبر 2021 بدخول أي موظف بالجهاز الإداري للدولة لمقر عمله لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو سيكون عليه تقديم تحليل PCR كل أسبوع.

وأكد المنشور أيضا عدم السماح اعتبارا من 1 ديسمبر 2021 بدخول المواطنين للمنشآت الحكومية للحصول على الخدمات إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد الفيروس كورونا المستجد.

وتم توجيه المنشور إلى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية، وأمين عام المجلس القومي للسكان، وأمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، وأمين عام المجلس القومي للصحة النفسية، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، ومديري مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات.

وأوضح المنشور، أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على المرضى والعاملين بالقطاع الطبي والمترددين على المنشآت الصحية.

وأكد المنشور، أنه على رؤساء الهيئات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالمنشور.

يأتي ذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بجلسته رقم (161) المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 22/9/2021، والمتضمن عدم السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية، اعتبارا من تاريخ محدد وبحد أقصى بعد شهرين من الآن إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد الفيروس كورونا المستجد أو تقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام.