★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

علق الحكم الدولي السابق المونديالي جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق على أزمة الساحة في الكرة المصرية والمتعلقة بتصريحات حكم مباراة القمة محمد عادل عقب نهاية المباراة بشأن احتواء لاعبي الزمالك.

وحقق الأهلي يوم الجمعة الماضي فوزاً كبيراً على نظيره الزمالك بنتيجة 5/3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي تصريحات إذاعية عقب المباراة قال محمد عادل إنه شعر بتوتر لاعبي الزمالك عقب الهدف الثالث للأهلي وحاول احتوائهم، وهى التصريحات التي أشعلت حالة من الغضب لدّى جماهير النادي الأهلي ومسؤوليه بدعوى عدم تنفيذ الحكم للقانون بصرامة تجاه أخطاء لاعبي المنافس.

وأعرب جمال الغندور عن أن هذه الأزمة صنعها محمد عادل ولم يكن لها وجود من الأساس لو تم تنفيذ تعليمات الفيفا للحكام في هذا الملف.

وكتب جمال الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء باللغتين العربية والإنجليزية: عندما منع الـ FIFA الحكام من الحديث في الأمور الفنية وشرع في توقيع العقوبات لمن يخالف ذلك لم يكن قراره هذا من قبيل استعراض العضلات ولكنه قرار مدروس ومعروف ما يترتب من آثار وخطورة ردود أفعال باقى عناصر اللعبة على كل كلمة بل كل حرف يصرح به الحكم عن أحداث المباراة.