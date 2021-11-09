ليفربول يتحرك للبحث عن بديل لتعويض محمد صلاح

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كشف الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو أن ليفربول بدأ يبحث عن لاعبين في مركزي الجناحين ، لتعويض غياب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني خلال كأس الأمم الأفريقية.

وقال رومانو، الصحفي الموثوق به في شبكة سكاي سبورتس، في بث مباشر على موقعه الشخصي: «ليفربول يبحث عن أجنحة لأنه في يناير سيخسر صلاح وماني ، وينتظر ان تكون هذه فرصة جيدة للتوقيع مع أحد اللاعبين».



وتابع: «قيل لي إن ليفربول معجب باللاعب الهولندي دانجوما، جناح فياريال، لكن فياريال لا ينوي فتح محادثات في يناير لبيع اللاعب».

ومن المقرر أن تقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022.

وتلعب مصر في المجموعة الرابعة من البطولة التي تضم ايضا نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

محمد صلاح قائد المنتخب الوطني المصري وفريق ليفربول، محل اهتمام لأندية إنجليزي تبحث عن شأن جديد في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، خاصة بعدما أشارت عدة تقارير إلى أن نادي نيوكاسل يونايتد الذي أصبح مملوكا لصندوي الاستثمار السعودي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، ولم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق حتى الآن، خاصة لكن أن صحيفة «ذا تايمز» البريطانية«، أفادت أن مفاوضات رامي عباس وإدارة الريدز وصلت لطريق مغلق من الممكن فتحه مرة أخرى فيما بعد.

عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول، يجب أن يكون مرتفعا من ناجية القيمة المالية، خاصة وأن التقارير الإنجليزي أشارت أن النجم المصري طلب راتبا أسبوعيا قيمته 500 ألف جنيه إسترليني.

هناك مفاوضات جارية في الوقت الحالي بين ليفربول ووكيل محمد صلاح، رامي عباس، لكن أفادت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية«أنها وصلت لطريق مسدود بسبب الطلبات المادية.

وفقا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي أن نادي نيوكاسل يونايتد وبعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي هناك تطلعات لتكوين فريق قوي في السنوات المقبلة ولذلك يضعون أعينهم على محمد صلاح، استغلالا لأنهم أصبحوا أغنى نادٍ في العالم الآن.

ولكن الصفقة لن تكون سهلة لوجود اهتمام سابق من طرف ريال مدريد، ولكن لم يكشف التقرير عن مزيد من التفاصيل حول اهتمام نيوكاسل يونايتد. ووصف التقرير أن دخول نيوكاسل يونايتد في سباق التعاقد مع، محمد صلاح، قد يكون بمثابة انقلاب مثير.