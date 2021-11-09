أبطال القدرات الخاصة بالزمالك يتألقون في بطولة الجمهورية لألعاب القوى

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق أبطال القدرات الخاصة بنادي الزمالك نتائج متميزة اليوم الثلاثاء ببطولة دورى وزارة الشباب والرياضة (الجمهورية) لألعاب القوى، والتى أقيمت على ملاعب المركز الأوليمبى بالمعادي.

حيث حصدت اللاعبة منة الله سيد الميدالية الذهبية في سباق 200 متر عدو ( الدرجة الأولى ).

كما توجت أسماء يوسف الميدالية الذهبية ( 100-200) متر عدو بمرحلة تحت 20 سنة.

كما حصدت اللاعبة مي محمد عبدالحافظ الميدالية البرونزية في سباق 1500متر عدو بمرحلة الدرجة الأولى.

وعبر أحمد السيد المدير الفنى لأسرة الاحتياجات الخاصة بنادى الزمالك عن فخره باللاعبات وما حققنه بالبطولة.

ويقود الفريق كل من.. أحمد السيد مديرا فنيا وطارق صبرى وأحمد عبدالوهاب مدربين.