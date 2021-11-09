أخبار عاجلة

جهاد جريشة: قرار إيقافي «سياسي».. ودعوت على أحمد أحمد فرحل عن الكاف -
التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور) -
رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري -
مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022 -
طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا -
عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أبطال القدرات الخاصة بالزمالك يتألقون في بطولة الجمهورية لألعاب القوى

Print
أبطال القدرات الخاصة بالزمالك يتألقون في بطولة الجمهورية لألعاب القوى أبطال القدرات الخاصة بالزمالك يتألقون في بطولة الجمهورية لألعاب القوى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق أبطال القدرات الخاصة بنادي نتائج متميزة اليوم الثلاثاء ببطولة دورى وزارة الشباب والرياضة (الجمهورية) لألعاب القوى، والتى أقيمت على ملاعب المركز الأوليمبى بالمعادي.

حيث حصدت اللاعبة منة الله سيد الميدالية الذهبية في سباق 200 متر عدو ( الدرجة الأولى ).

كما توجت أسماء يوسف الميدالية الذهبية ( 100-200) متر عدو بمرحلة تحت 20 سنة.

كما حصدت اللاعبة مي محمد عبدالحافظ الميدالية البرونزية في سباق 1500متر عدو بمرحلة الدرجة الأولى.

وعبر أحمد السيد المدير الفنى لأسرة الاحتياجات الخاصة بنادى الزمالك عن فخره باللاعبات وما حققنه بالبطولة.

ويقود الفريق كل من.. أحمد السيد مديرا فنيا وطارق صبرى وأحمد عبدالوهاب مدربين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء الزمالك والمقاصة

جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء الزمالك والمقاصة

المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا

طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا

طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية

طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية