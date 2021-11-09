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صابرين ناعية أحمد خليل : «يا ابن الأصول يا برنس»

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صابرين ناعية أحمد خليل : «يا ابن الأصول يا برنس» صابرين ناعية أحمد خليل : «يا ابن الأصول يا برنس»

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نعت الفنانة صابرين الفنان الكبير الراحل أحمد خليل الذي وافته المنية صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 سنة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت «صابرين»، صورة للراحل أحمد خليل عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك يا محترم يا راقي يا ابن الأصول يا برنس.. ياه زعلانة أوي».

وتابعت «بس متعظمش على اللي خلقك عشت في هدوء ورحلت أيضا في هدوء كنت نعم الصديق والفنان والصديق الإنسان مع السلامة وفي أمان الله ورحابه».

وتمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل بحضور عد من الفنانين وأسرته، في ساحة المسجد الخارجية بسبب رحيل الفنان متأثرًا بفيروس كورونا

المصرى اليوم

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