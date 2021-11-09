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60 محضرا لمحلات الجزارة للذبح خارج المجازر في بني سويف

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60 محضرا لمحلات الجزارة للذبح خارج المجازر في بني سويف 60 محضرا لمحلات الجزارة للذبح خارج المجازر في بني سويف

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قال وصفى عبدالله، وكيل وزارة ببني سويف، إن أجهزة وإدارات المديرية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب البيطري والجهات ذات الصلة نظمت حملات متفرقة على مستوى مراكز ومدن المحافظة،والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، بتكثيف حملات الرقابة التموينية على محلات الجزارة والأسواق لمواجهة كل صور الغش التجاري وجشع بعض التجار، لضمان الالتزام ببيع اللحوم بأسعار مناسبة وعدم المغالاة المبالغ فيها ولإحدات التوازن في الأسواق.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن تحرير 60 محضرا لمخالفات بمحلات الجزارة، والتي تنوعت بواقع 18 محضرا للذبح خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على 250 كجم، و9 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، و11 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و22 محضرا لعدم حمل شهادات صحية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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