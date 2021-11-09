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وصول "القوات البرية الملكية " المشارِكة في تمرين "المصير واحد/1" مع القوات البرية الإماراتية

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وصول

اكتمل وصول وحدات القوات البرية الملكية المشاركة في تمرين "المصير واحد/1" مع القوات البرية الإماراتية، والذي سيقام على أرض الإمارات ولمدة ثلاثة أسابيع.

ويأتي التمرين بهدف تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي المشترك، وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية بين الجانبين؛ من خلال مراحل التدريب المختلفة، ورفع مستوى القدرات العملياتيه للوحدات المشاركة، وتوحيد المفاهيم وتحقيق التجانس والتوافق، وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك.

ويأتي تمرين "المصير واحد" ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع القوات البرية الملكية السعودية.

وصول

وصول

وصول

وصول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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