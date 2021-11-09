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وزير الرياضة يعلن موعد انتخابات وتوقيت رحيل اللجنة

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وزير الرياضة يعلن موعد انتخابات الزمالك وتوقيت رحيل اللجنة وزير الرياضة يعلن موعد انتخابات وتوقيت رحيل اللجنة

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كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة النقاب عن اعتزامه اتخاذ قرار رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن انتخابات نادي الزمالك لحسم حالة الجدل واللغط الدائر حاليا موعد الانتخابات والإجراءات الخاصة بها لتفادي بطلانها، خصوصا بعد حصول المستشار مرتضي منصور، على حكم قضائي واجب النفاذ بعودته لرئاسة .

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وقال الدكتور أشرف صبحي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لن يكون هناك جديد في نادي الزمالك خلال الايام المقبلة وأن الموعد المحتمل لفتح باب الترشح سيكون قبل اقتراب انتهاء مدة مجلس الادارة في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري، لفتادي أي ازمة قانونية قد تهدد انعقاد الانتخابات» .

واضاف الوزير في تصريحاته للمصري اليوم: «اللجنة الحالية تعمل في ظروف صعبة ولا نريد تحميلهم فوق طاقتهم خصوصا وانه سيرحلون عن النادي رسميا قبل نهاية الاسبوع الأخير من نوفمبر أيضا».

وتباع الوزير: «أنه سيقف على الحياد تمام بين الجميع ولن يكون مع طرف ضد طرف آخر، وان ما يشغله عودة الهدوء والاستقرار لنادي الزمالك مؤكدا ان أي قرار سيتم اتخاذه في الزمالك سيكون في ضوء القانون واللائحة» .

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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