حسين زين يجتمع مع مجلس إدارة الصندوق التأميني للعاملين بـ«الوطنية للإعلام»

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التقى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مع مجلس إدارة الصندوق التأميني للعاملين بالهيئة المنوط به صرف مستحقات نهاية الخدمة، والذي تم إشهاره في أول يناير 2019، للوقوف على كيفية الصرف ومتابعة عمل الصندوق، ومناقشة حلول سريعة وعاجله لصرف مستحقات العاملين المحاليين على المعاش.

وعلى الرغم من تمتع الصندوق باستقلالية تامة عن الهيئة وعمله تحت إشراف مجلس إدارة، إلا أن رئيس الهيئة دعا لهذا الاجتماع إيمانا منه بحقوق العاملين بالهيئة ولبحث ودراسة مقترحات وأفكار لتنمية موارد الصندوق كى يتمكن من سداد المستحقات كاملة.

وطلب رئيس الهيئة من مجلس إدارة الصندوق التأميني التواصل مع كل الأعضاء وعدد من المشتركين لعقد جمعية عمومية للصندوق للتوصل لحلول عاجلة لإنهاء معاناه الزملاء من تأخر صرف مستحقات نهاية الخدمة، كما طلب في الاجتماع من رئيس القطاع الاقتصادى العمل على سرعة تدبير الموارد المالية اللازمة لصرف المستحقات للمتبقي من عام 2018.

وفى نهاية الاجتماع، أكد زين على أعضاء المجلس سرعة تقديم الحلول المناسبة على أن يتم عقد لقاء يوم الأحد القادم لمتابعة الإجراءات التي اتخذها الصندوق في سبيل حل أزمة تأخر صرف مستحقات نهاية الخدمة للمحاليين على المعاش.