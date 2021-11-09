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هوكي يستأنف استعداداته لمواجهة الصيد في الدوري

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هوكي الزمالك يستأنف استعداداته لمواجهة الصيد في الدوري هوكي يستأنف استعداداته لمواجهة الصيد في الدوري

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يواصل فريق هوكى الميدان مواليد 2005 بنادي تدريباته على ملاعب مركز شباب الجزيرة وذلك بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب الفوز على مركز شباب الجزيرة لمدة 48 ساعة، حيث يستعد الفريق لمواجهة فريق الصيد بالجولة الخامسة ببطولة الدوري والمقررة إقامتها في الثالثة عصر يوم السبت المقبل على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

يذكر أن الفريق فاز على سموحة وبورفؤاد بالجولتين الأولى والثانية، بينما خسر من الطائرات في الجولة الثالثة للبطولة وفاز على مركز شباب الجزيرة في الجولة الرابعة الجمعة الماضي. ويقود الفريق عماد همام مديرا فنيا وعلاء حبيب مدربا مساعدا.

المصرى اليوم

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