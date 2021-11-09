ماركا: كريستيانو رونالدو يغادر مانشستر يونايتد في هذه الحالة

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قالت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه من الوارد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف مانشستر يونايتد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وكان رونالدو قد انضم لصفوف رفاق المدرب سولشاير مع بداية الموسم الحالي وذلك بعد فترة من التراجع قاريًا ومحليًا رفقة فريق يوفنتوس الإيطالي.

وسيغادر اللاعب صاحب الـ36 عاما الأجواء الإنجليزية أو على أقل تقدير ناديه الحالي في حالة فشل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويعيش مانشستر يونايتد فترات غير جيدة وذلك بسبب الهزائم المتتالية على ملعبه في الدوري الإنجليزي وتحقيق الانتصارات الأوروبية بصعوية في دور المجموعات.

وقال كريستيانو رونالدو في وقت سابق أنه جاء إلى البريميرليح مجددًا من أجل تحقيق مزيد من الأرقام القياسية والتتوّيج بالبطولات.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد على صدارة ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن فياريال أصحاب الوصافة.

ويعد كريستيانو رونالدو من أبرز لاعبي كرة القدم عبر التاريخ بفضل ما قدمه خلال عقدين من الزمان عبر محطات مانشستر يونايتد وريال مدريد يوفنتوس.

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