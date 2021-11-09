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البحرين والإمارات توقعان اتفاقية السيادة على البيانات

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البحرين والإمارات توقعان اتفاقية السيادة على البيانات البحرين والإمارات توقعان اتفاقية السيادة على البيانات

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وقع وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني ووزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات سارة بنت يوسف الأميري اليوم الثلاثاء، على اتفاقية السيادة على البيانات.

ووقع الجانبان على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم 2021-2022-2023، ومذكرة تفاهم بين وزارتي التعليم في البلدين بشأن التعاون في مجال التعليم العالي.

وأعرب الزياني عن اعتزازه وتقديره لما «وصلت إليه العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من تطور ونماء، في ظل الحرص المتبادل بين البلدين الشقيقين على توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات».


وأكد تطلع مملكة البحرين «للارتقاء بتلك العلاقات إلى مستويات أرحب بما يلبي التطلعات المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين».

المصرى اليوم

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