شريهان تنعى أحمد خليل : «شرفت وطنك وفنك وشعبك»

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نعت الفنانة الكبيرة شريهان، الفنان الكبير الراحل أحمد خليل الذي رحل عن عالمنا صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 80 سنة، إثر تدهور حالته الصحية، بعد نقله لأحد المستشفيات الخاصة، بسبب إصابته بفيروس كورونا، معربة عن حزنها الكبير على وفاته.

وكتبت «شريهان» تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، شرفت وطنط فنك شعبك، شكرًا المحترم المثقف المبدع أحمد خليل».

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على نعي الراحل أحمد خليل منهم: ليلى علوي، بشرى، بيومي فؤاد، منة جلال، منة فضالي، يسرا، رامي رضوان، إسعاد يونس، نبيل الحلفاوي، أحمد صلاح حسني .

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل بحضور عد من الفنانين وأسرته، في ساحة المسجد الخارجية بسبب رحيل الفنان متأثرًا بفيروس كورونا.