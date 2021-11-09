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القبض على مقيم أحرق 100 خلية نحل يملكها مواطن

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فتح باب القبول في الكلية التقنية للبنات بالرياض

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالرياض فتح باب القبول والتسجيل في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس المسائي، للفصل التدريبي الثاني من...

efdeeadf30.jpg الرياض : الوطن
536dc0c2c8.jpg04 ربيع الثاني 1443 هـ

تأشيرات الدخول للعمال مشروطة بامتلاك عقود موثقة

وافق مجلس الوزراء اليوم على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل...

icon-byline.pngنيوم: واس
icon-clock.png04 ربيع الثاني 1443 هـ

إحباط تهريب 1080 كيلوجراما من الحشيش في 4 مناطق

أعلنت مكافحة المخدرات عن إحباط محاولات لتهريب (1.080) طن من مادة الحشيش المخدر، و(269512) قرص إمفيتامين مخدر، و(69.3) طن من مادة القات...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png04 ربيع الثاني 1443 هـ

انخفاض قضايا الشيكات بدون رصيد بنسبة 70%

انخفض معدل طلبات التنفيذ المتعلقة بشيكات بدون رصيد الواردة إلى محاكم التنفيذ بنسبة 70% منذ مطلع العام 2018م وحتى العام الجاري...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png04 ربيع الثاني 1443 هـ

تحديث الأنشطة العقارية في نظام التصنيف

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية المستفيدين لتصنيف منشآتهم في القطاعات الخاضعة للتصنيف بهدف تطوير حجم الأعمال عبر منصة...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png04 ربيع الثاني 1443 هـ

تحديث متطلبات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية في القطاع العسكري

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ والهيئة العليا للأمن الصناعي اليوم إجراء تحديثات على متطلبات الأمن والسلامة للمنشآت...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png04 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط مواطن بحوزته 123 كيلو جراما من القات المخدر

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png04 ربيع الثاني 1443 هـ

الحرمان من الملتقيات لشركات توظيف متخاذلة

بدأت لجان منظمة لملتقيات التوظيف، بالتعاون مع غرف تجارية والضمان الاجتماعي، اتخاذ خطوات عملية لحرمان الشركات غير الجادة من حضور...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png04 ربيع الثاني 1443 هـ

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