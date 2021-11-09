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أعلن برلمان ليتوانيا اليوم الثلاثاء حالة الطوارئ على حدود البلاد مع روسيا البيضاء وفي المخيمات التي تستضيف مهاجرين وصلوا من هناك، بحسب ما أظهرته حصيلة الأصوات.

وتسمح حالة الطوارئ، التي تبدأ في منتصف هذه الليلة بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش) وتستمر لمدة شهر، لحرس الحدود باللجوء إلى «الإكراه النفسي» و«العنف الجسدي النسبي» لمنع المهاجرين من دخول ليتوانيا.

وتتهم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي روسيا البيضاء بتشجيع المهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط وأفغانستان وأفريقيا على عبور الحدود إلى الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات المفروضة بالفعل على مينسك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

يحظر إعلان حالة الطوارئ الحركة على مسافة خمسة كيلومترات من حدود روسيا البيضاء بدون إذن من حرس الحدود. كما يمكن بموجبه سحب الهواتف المحمولة من المهاجرين ومنع التجمعات العامة بالقرب من الحدود وفي المخيمات.

وجاء في المذكرة التي عُرضت أمام البرلمان أن «حالة الطوارئ ضرورية لاستخدام... إجراءات استثنائية لإنهاء التهديد الخطير الذي يمثله التدفق الهائل للأجانب على المجتمع».

وقالت رئيسة الوزراء إنجريدا سيمونيت للبرلمان إن الإجراءات ستردع أيضا أي شخص يسعى لمساعدة المهاجرين.