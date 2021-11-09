موسكو تعلق على تصريحات الغرب حول «عملية مشتركة» بيلاروسية روسية على حدود بولندا

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أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه يتوجب على الغرب ألا يتظاهر بأن ما يحدث على الحدود بين بولندا وبيلاروس هو شيء من «عملية مشتركة» ينفذها رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بدعم من روسيا، مشددة على أن «هذا كذب».

وقالت الناطقة: «لا حاجة للتظاهر بأن هذا نوع من العمليات المشتركة التي ينفذها رئيس بيلاروس بدعم مزعوم، وأن ما يحصل هو مجرد حادثة فريدة... هذا ليس صحيحا هذا كذب».

وأضافت: «بصراحة، لم أر مثل ما يحصل من قبل، لم أر أن المراسلين الذين هم في خضم الأحداث التي تهم أوروبا بأكملها... يتعرضون ببساطة لمقاومة جسدية من قبل أولئك الذين عادة ما يقفون إلى جانب حرية التعبير والديمقراطية. وهذا يعني أن الغرب الآن يُظهر انتهاكًا جماعيًا هائلًا لجميع القيم التي كان يتحدث عنها لسنوات عديدة».

هذا وبحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قضية اللاجئين المتواجدين على الحدود البيلاروسية البولندية والبيلاروسية الليتوانية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق من اليوم عبر الهاتف؛ حسبما ذكرت المكتب الصحفي للكرملين.