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شاهد.. وصلة رقص لـ إلهام شاهين وداود حسين في «شرم الشيخ»

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شاهد.. وصلة رقص لـ إلهام شاهين وداود حسين في «شرم الشيخ» شاهد.. وصلة رقص لـ إلهام شاهين وداود حسين في «شرم الشيخ»

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وصلة من الرقص جمعت كلا من الفنان الكويتي داود حسين، والفنانة إلهام شاهين، والمخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ، والدكتورة إنجي البستاوي، مدير المهرجان، على أغنية « جاية» والتي قدمتها الفنانة رنا سماحة خصيصًا للمهرجان، بحضور الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والدكتورة سميرة محسن، وضيوف المهرجان.

وتفاعل الشباب والحضور، مع الفنانين على الأغنية، مطالبين بإعادتها عدة مرات والرقص عليها، وذلك قبيل العرض الذي يقدم ضمن الفعاليات.

الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانه الكبيرة سميحة أيوب، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي وتقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتستمر فعاليات المهرجان حتي 11 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

المصرى اليوم

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