وانتهى «حديث الصباح والمساء».. وداعاً أحمد خليل جوكر التمثيل (ملف خاص)

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«كليبر»، «عطا المراكيبى»، «العميد عدلى»، شخصيات كثيرة ومتنوعة تألق بها الفنان القدير أحمد خليل الذى توفى أمس عن 80 عاما، ليكون آخر ضحايا كورونا من الفنانين الذين أصيبوا بالفيروس، وليخلف رحيله حزنا كبيرا بين الوسط الفنى وجمهوره.

وتوفى «خليل» فى أحد المستشفيات الخاصة بعد نقله إليه قبل أيام، حيث عانى من ضيق فى التنفس ومضاعفات بالقلب، وكان «خليل» قد أصيب بفيروس كورونا خلال مشاركته فى تصوير دوره بحكاية «حكايتى مع الزمان» بين حكايات مسلسل «إلا أنا» التى شاركه بطولتها ميرفت أمين.

الفنان الكبير أحمد خليل

أحمد خليل وجه وأداء وحضور ارتبط به الجمهور فى السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، وحتى عبر مواقع التواصل الاجتماعى كان حاضرا بـ«كوميك» شهير له تداوله رواده، ليظل اسم أحمد خليل خالدا بين رموز الفن المصرى وليسطره بحروف من نور بين عمالقة الفن.

تفاصيل اللحظات الأخيرة.. ضيق فى التنفس ومضاعفات بالقلب داخل غرفة العناية المركزة

رحل الفنان أحمد خليل، صباح أمس، إثر نقله لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وشهدت الساعات الأخيرة فى حياة أحمد خليل تدهور حالته بشكل كبير، إذ كشف مصدر مقرب من الفنان الراحل، لـ«المصرى اليوم»، أن أحمد خليل أصيب بفيروس كورونا منذ 3 أيام، وذهب للمستشفى وخرج فى اليوم نفسه، لكن بعد حدوث مضاعفات لحالته الصحية نقل للمستشفى على الفور لمتابعة حالته.

جنازة الفنان الكبير أحمد خليل

وأضاف أن الفنان أحمد خليل كان يعانى من ضيق فى التنفس، خلال الساعات الأخيرة قبل وفاته، فضلاً عن صعوبة النطق وزيادة مضاعفات الفيروس الذى سيطر على جسده، ولم يستطع أن يتحدث مع أسرته، كما أنه تعرض لعدة ضربات فى القلب، مطالبا بالدعاء للراحل.

ويبدو أن القدر كان له طريق مختلف عما يخطط له الآخرون، فبعد أن عاد النجم أحمد خليل محققا نجاحا كبيرا على الساحة الفنية بعد آخر عمل له قبل رحيله، توفى صباح اليوم، فى حدوتة «حكايتى مع الزمان»، ضمن قصص وحكايات مسلسل «إلا أنا» الذى يعرض حاليًا على قناة dmc، والذى نال عنه إشادات كثيرة من قبل الجمهور ومتابعى السوشيال ميديا الذين أعجبوا بدور الفنان أحمد خليل، والذى يجسد فيه دور زوج الفنانة ميرفت أمين.

الفنان الكبير أحمد خليل

وقال مصدر من أسرة العمل عن مصير مشاهد الفنان أحمد خليل فى المسلسل لـ«المصرى اليوم»: إنه صور جميع مشاهده فى العمل فيما لم يتبق له سوى مشهد فقط من المقرر أن يتم حذفه أو تقليصه، خاصة أنه لن يؤثر على العمل.

المخرج أحمد صقر: كان فنانًا خلوقا

حرص المخرج أحمد صقر على وداع الفنان أحمد خليل عقب تشييع جثمانه من مسجد الشيخ زايد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقدم الفنان أحمد خليل عددا من الأعمال الفنية، أبرزها مع المخرج أحمد صقر مثل مسلسل «حديث الصباح والمساء» و«أوبرا عايدة»، حيث قال، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «فقدنا اليوم نجما كبيرا ومهما أثر فى عالم الدراما، كان إنسانا بمعنى الكلمة وفنانا خلوقا وكان قيمة وقامة وافتقدنا إنسانا وصديقا».

جنازة الفنان الكبير أحمد خليل

وأضاف أحمد صقر أنه قدم آخر أعماله «حديث الصباح والمساء» و«هوانم جاردن سيتي» و«من الذى لا يحب فاطمة»، الله يرحمه ويحسن إليه، وكان فنانا خيرا، وكان الجميع يحبه.

«ينفع القمر ده».. حكاية أشهر كوميك على السوشيال ميديا

«ينفع القمر ده»، صورة شهيرة للفنان الراحل أحمد خليل خلال مشاركته فى مسلسل، تحولت مع انتشار السوشيال ميديا إلى واحدة من أشهر الكوميكس التى يتبادلها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة فى احتفالات خاصة مثل الفلانتين، حين يعلق السناجل «ينفع القمر ده يبقى سنجل»، أو خلال التوجه للعمل: «ينفع القمر ده يروح الشغل بدرى؟».

الفنان الكبير أحمد خليل

المفارقة أن الراحل أحمد خليل علق بها على شائعة وفاته التى تم تداولها قبل سنوات قائلا: «ينفع القمر ده تموتوه».

وكشف الفنان أحمد خليل، فى تصريحات سابقة له، عن رأيه فى الصورة المنتشرة بكثافة- عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»- له من أحد الأعمال الفنية، والمستخدمة فى صناعة الكوميكس الشهير «معقول القمر ده». وقال: «هناك عدد كبير من المقربين منه كشفوا له أن هذا التعليق منتشر بقوة على «الفيسبوك»، وعلق ساخرًا: «إن دبلت الوردة ريحتها فيها».

وعن شائعة وفاته التى انتشرت قبل عامين أوضح الراحل أحمد خليل وقتها أنه قام بالاتصال بنجله الذى يقيم فى الخارج ليطمئنه عليه بعد انتشار تلك الشائعة حتى لا يتعرض إلى القلق فى حال سماعه تلك الأكاذيب.

الفنان الكبير أحمد خليل

بروفايل.. «كليبر» و«عطا المراكيبى».. رحيل صاحب الشخصيات المؤثرة

أحمد خليل، صاحب الشخصيات المميزة فى الدراما والسينما والإذاعة والمسرح مواليد 15 يناير 1941، الذى لقبه كثير من المخرجين بـ«جوكر» التمثيل لتميزه بأداء أدوار الشر والخير والشخصيات المؤثرة.

ولد أحمد خليل بمدينة بلقاس القريبة من المنصورة، كان يهوى التمثيل منذ صغره، لكن والده رفض أن يسلك طريق التمثيل لأنه يريده أن يصبح مهندسا، لكن بعد أن تخرج فى الثانوية العامة أصر على دخول معهد السينما ليوافق والده على دخوله المجال الفنى بشرط أن يدخل قسم الإخراج، لكنه دخل من دون علم والده قسم التمثيل لأنه كان يعشق التمثيل، ولم يعلم والده بذلك إلا بعد أن أحرز المركز الأول فى قسم التمثيل، فاقتنع بعد ذلك والده بموهبة ابنه الكبيرة ليوافق على إكمال مشواره فى التمثيل، وقد تخرج فى معهد السينما سنة 1965.

التحق أحمد خليل بعدها بمسرح الجيب، ومن مسرحياته «خادم سيدين» و«ياسين وبهية»، «حب تحت الحراسة».

فى السبعينيات، سافر إلى الخليج، حيث بدأت موجة كبيرة من الإنتاج التليفزيونى، مما أدى إلى ابتعاده عن العمل فى السينما المصرية، إلا أنه شارك فى أعمال متميزة، منها «سليمان الحلبى» بدور «الجنرال الفرنسى كليبر»، من إخراج عباس أرناؤوط وتأليف محفوظ عبدالرحمن، ثم عاد بكل قوة إلى التمثيل فى التليفزيون المصرى فى أعمال تليفزيونية مثل «يموت الزمار»، «حديث الصباح والمساء»، «زمن عماد الدين».

جنازة الفنان الكبير أحمد خليل

استطاع بحضوره التليفزيونى المكثف أن يؤدى كافة الشخصيات، وتميز بدور «عطا المراكيبي» أمام ليلى علوى فى مسلسل «حديث الصباح والمساء» الذى عرض عام 2001، وبدأ تداول مشاهد منه مؤخرا مع إعادة عرضه عن قصة الحب التى جمعت البطلين لتتحول إلى كوميكس ويعاد اكتشاف العمل من جديد ويحظى بمتابعة كبيرة بين أجيال جديدة.

ومؤخرا، قدم أحمد خليل دور البطولة أمام الفنانة ميرفت أمين فى مسلسل «إلا أنا»، حيث جسدت «ميرفت» دور الزوجة التى تتقبل كل شىء لتعود وتطلب الطلاق بعد 33 عاما، ليختتم به مشواره التمثيلى، ويكون وداعا لـ«جوكر» الأدوار المؤثرة والحضور المميز.

قال عن مشواره

■ «والدى تصور أنى لو أصبحت مخرجًا فسأكون القائد ولا يمكن أن أتنازل عن مبادئى وقناعاتى، لكن بعد علمه بأنى أصبحت ممثلًا نصحنى بألا أتنازل، وأن أتمسك بمبادئى».

■ «خلال دراستى فى المعهد، قابلت كرم مطاوع وقال لى إنه يؤسس فرقة مسرحية جديدة وطلب منى الانضمام لها بعد معرفة نتيجتى، وبالفعل بعد التخرج انضممت للفرقة وكانت تجربة شديدة الجمال، وقدمت 9 مسرحيات فى عامين فقط».

الفنان الكبير أحمد خليل

■ «استفدت كثيرًا وأنا أقف صامتًا فى بعض العروض على المسرح وأتعلم من الفنانين الكبار».

■ اعتزلت مهنة الفن مرة فى عام 1974، وعدت بعدها، وعملت خارج مصر لشعورى بأنه لم يكن هناك ألفة بينى وبين ما يحدث فى المجتمع، فاتجهت للعمل الفنى فى الدول العربية.

■ لم أحلم يومًا أن أكون نجمًا، لأن التمثيل بالنسبة لى متعة وحب واستمتاع بغض النظر عن هل هو متعب أو مربح أم لا.

المشهد الأخير.. ■ «وداعًا الفنان القدير أحمد خليل.. سلامات لروحك الطيبة»

إسعاد يونس: ■ «خليط من الود والجدية والاحتراف، واحترام النفس والآخرين، بجانب الموهبة الكبيرة والأستاذية، ترك حزنًا كبيرًا فى القلب، كواحدة من جمهوره ومعجبيه، منذ ولعى بمسلسل هوانم جاردن سيتى، وكان لى الحظ فى العمل معه، ليلعب دور أبى فى مسلسل «يا ورد مين يشتريك».

وخلال فترة التصوير شعرت فعلا بأنه الأب الناصح، الودود، الحاسم، الجاد، وكان خفيف الظل جدا، ومنضبطا ويعامل الجميع باحترام، وعندما نتذكرك سوف نتذكر ما معنى أن تكون راقيا وشيكا فى السلوك والذوق».

بشرى: ■ «فقدنا رمزا كبيرا من أغلى وأنقى وأحب الناس لقلبى، حبيبى الفنان القدير أحمد خليل».

يسرا: ■ «لم نتواصل منذ سنوات طويلة، لكنه كان فى فترة الشباب ضمن شلة قهوة (على بابا) مساءً، وأحيانا لا بأس صباحًا، كان أحد برنسات الوسط الفنى، لطيف المعشر، هادئ الطباع، رزينا، إلى جانب حضوره الفنى اللافت فى كل شخصية يؤديها».

نبيل الحلفاوى: ■ «فنان قدير وأب، وكان دائما على خلق».