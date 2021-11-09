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قائد قوات أورومو: نهاية حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد باتت «قريبة جدا»

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قائد قوات أورومو: نهاية حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد باتت «قريبة جدا» قائد قوات أورومو: نهاية حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد باتت «قريبة جدا»

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أعلن قائد قوات أورومو المتحالفة مع جبهة تحرير تيجراي، جال مورو أن نهاية حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد باتت «قريبة جدا»، مؤكدا اقتراب قواته من أديس أبابا.، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف أن المقاتلين الموالين للحكومة بدؤوا الانشقاق، مضيفا: «نحن نعد انطلاقا آخر وهجوما آخر، أما فتحاول فقط كسب الوقت وإثارة حرب أهلية، ولهذا تدعو الشعب إلى القتال».

وتابع: مقاتلونا باتوا أقرب على نحو 40 كيلومترا من العاصمة أديس أبابا، ولم يتراجعوا شبرا واحدا من الأراضي التي يسيطرون عليها، وذكرت الوكالة أن الحكومة الإثيوبية نفت كل ما يصدر من بيانات وتصريحات خاصة بأومورو.

المصرى اليوم

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