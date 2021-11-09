تنفذ 5 ندوات لـ «حياة كريمة رقمية» بقرى مركز زفتى بالغربية

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وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بزيادة عدد الندوات التثقيفية التي يتم تنفيذها لرفع الوعي لدى المواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تم عقد مجموعة من ندوات «حياة كريمة رقمية» بـ (مدرسة التمريض بقرية نهطاي، مضيفة الدكتور حمدي شعبان بقرية ميت الرخا، مدرسة الأستاذ عبدالحميد الشهابي بكفر دمنهور القديم، مركز شباب كفر ميت الحارون، مضيفة الدكتور رضا العرباوي بكفر الصارم القبلي) بمركز زفتى، وذلك بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤسسة حياة كريمة ومحافظة الغربية.

وأشاد محافظ الغربية بمثل تلك المبادرات التي تعمل على رفع وعي المواطنين بكيفية حماية معلوماتهم وطرق تجنب عمليات الاحتيال الإلكترونية وخاصةً في ظل الاتجاهات العامة للجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أنها تعمل على حماية المجتمع ككل من الهجمات السيبرانية وتزيد من قدرة المواطنين على متابعة التغيرات السريعة في التكنولوجيا وحماية أنشطتهم التجارية وبياناتهم الخاصة.

وأكد رحمي على أهمية التوعية بالتحول الرقمي لما له من أهمية قصوى في القضاء على الفساد عن طريق تسهيل مراقبة المسئولين لسير العمل وتوفير جهد ووقت ومال المواطنين والهيئات الحكومية والخاصة، كما أنه جزء أساسي من استراتيجية مصر ٢٠٣٠ التي تعمل على تحقيق التحول الرقمي في كافة المجالات.

وأشارت الدكتورة زينب سامي، منسقة مؤسسة حياة كريمة بالغربية، إلى أن الندوات تهدف إلى رفع الوعي حول ( التحول الرقمي والرقمنة والشمول المالي )، حيث يتم تعريف المواطنين بمزايا بوابة الشكاوى الحكومية وكيفية الاستفادة منها واستخدامها، كما يتم شرح كيفية استخدام بوابة مصر الرقمية، ذلك إلى جانب عرض أمثلة عملية على تنفيذ الخدمات الرقمية من خلال المواقع الإلكترونية الحكومية، وفي ذات السياق يتم تعريف المواطنين بالأمن السيبراني وكيفية تأمين استخدام البيانات والبطاقات الذكية.